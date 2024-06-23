陸商務部長會德國副總理 王文濤：堅定捍衛陸企權益

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸商務部部長王文濤（右）22日會見德國副總理兼經濟事務和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck，左）。 路透
大陸商務部部長王文濤（右）22日會見德國副總理兼經濟事務和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck，左）。 路透

德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）訪問大陸，昨（22）日分別會見大陸商務部部長王文濤、大陸國家發改委主任鄭柵潔。哈貝克表示，歐盟提議對中國商品徵收關稅並不是一種「懲罰」。鄭柵潔則稱，歐盟對大陸電動車加徵關稅損人不利己，「中方將採取一切措施維護中國企業的合法權益」。

22日上午，鄭柵潔會見哈貝克，共同舉行「中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制」首次高級別對話。鄭柵潔於會中表示，所謂中國新能源產業「產能過剩」論調違背市場規律和經濟常識。

王文濤則稱，如果歐方有誠意，中方希望雙方盡快啟動談判，若歐方一意孤行，中方將採取一切必要行動。包括向世貿組織爭端解決機制提起訴訟，堅定地捍衛中國企業的合法權益。

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