大陸既有房貸降息…呼聲再起

大陸各地陸續取消房貸利率下限，首套房或二套房貸款利率也多數進入「3字頭」，然而先前購房客戶的存量房貸（指房貸新政發布前發放的個人住房貸款中尚未還清的部分）利率，仍維持在4%以上。相比於新發放房貸的利率，二者之間的差距拉大，部分房貸戶預計「提前還貸」，關於調降存量房貸利率呼聲也日漸升高。

據《證券日報》報導，北京多家銀行表示，目前提前還貸的客戶較多，辦理提前還房貸業務需要至少提前一個月進行預約。

一家國有大行負責房貸業務的工作人員透露，目前提前還貸的人群主要集中於「存量老客戶」或者「存量二套房貸客戶」。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，提前還貸背後的原因不僅是存量房貸利率與新發放房貸利率差距，更重要的是存量房貸利率普遍高於居民理財的投資收益率。

在房貸新政落地前，今年居民提前還貸行為就已增多。根據國泰君安證券研報數據，2024年2月以來，居民早償率指數加速上行，4月達到37%的歷史高位。

南開大學金融發展研究院院長田利輝認為，如果存量房貸利率下調，短期內可能會減少銀行的利息收入，影響銀行的利潤水準。長期來看，較低的利率有助於刺激房地產市場，增加貸款需求，從而可能對銀行業務產生正面影響。