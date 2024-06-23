日產陷苦戰 關閉江蘇常州車廠

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

隨著大陸純電動汽車（EV）的普及以及價格競爭激烈影響下，電動車型較少的日系廠商銷售陷於苦戰，日本汽車製造商日產宣布，關閉位於江蘇常州的轎車工廠。

常州工廠為日產與大陸國有企業東風汽車集團合作營運，該工廠年產能為13萬輛，約占日產中國總產能的10%。該廠2020年11月開始運轉，21日結束生產。該工廠生產的運動型多功能車（SUV），擬轉移到大陸其他工廠。

根據日產官方數據顯示，2018年日產中國區含乘用車和輕型商用車兩大事業板塊，累計銷量為156萬3,986輛，年增2.9％，到2023年累計銷量僅為79萬3,768輛，年減16.1％。日產在中國大陸的銷量已經連續五年呈現下滑，並且下滑幅度有擴大趨勢。

根據中國汽車工業協會（CAAM）數據，上月電動汽車等電動車在大陸新車銷售中所占比例，與上年同期相比增加9個百分點，達到40%。

2020年日系車商市場占有率為23.1%，今年前五月降至12.1%，而大陸品牌占有率從38.4%升至61.3%。

而電動汽車開發等電動化相對落後的其他日本企業，也在撤出大陸市場或縮減業務。比如，三菱汽車去年中斷了與廣州汽車集團的合作專案，撤出了大陸市場；本田上月也決定與合資企業 「 廣汽本田」裁減大陸員工。

日產曾宣布，未來三年的目標是增加100萬輛汽車的銷量，到2030年將電動汽車的生產成本降低30%。

日本 日產 電動汽車

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