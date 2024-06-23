蔡崇信賣NBA籃網隊股權 阿里董事會主席將獲可觀收入

多位美國職業籃球聯賽（NBA）人員透露，NBA布魯克林籃網隊老闆、阿里巴巴現任董事會主席蔡崇信將出售球隊的一部分股權。得益於NBA版權收入的提高，目前布魯克林籃網隊的估值已高達60億美元（新台幣1,958億元）。若交易最終達成，蔡崇信將能獲得一筆不菲的收入。

界面新聞報導，蔡崇信對體育投資情有獨鍾。2015年彼時還是阿里巴巴集團董事局執行副主席的蔡崇信，促成了阿里巴巴集團和美國國家大學體育協會（NCAA）旗下的太平洋12校聯盟（PAC-12聯盟）的戰略合作，之後包括NCAA籃球、足球、排球、體操、游泳和曲棍球冠軍賽在內的比賽都被引入中國大陸。

接著蔡崇信又以個人名義，買下剛擴充進美國國家長曲棍球聯盟（NLL）的聖地牙哥隊，以及收購布魯克林籃網隊和主場巴克萊中心，成為球隊和球館的擁有者。NBA也迎來了第一位真正意義上的華人球隊老闆。

蔡崇信投資體育事業概況 圖／經濟日報提供

蔡崇信各階段的收購金額總計為33.5億美元（新台幣1,093億元），而球隊目前的估值在60億美元左右。目前對這部分籃網股權最感興趣的是科氏工業集團背後的科赫家族。

不過，在NBA剛剛敲定新周期760億美元（新台幣2.5兆元）版權大單的情況下，籃網的估值在未來幾個賽季還有可能繼續上升。蔡崇信選擇在這個時間點賣掉籃網股權，背後的原因耐人尋味。

回顧蔡崇信彼時收購籃網，為阿里巴巴在體育界增加聲量是重要原因之一。除了大陸市場的版權方騰訊，阿里巴巴可以說是與NBA聯繫最緊密的大陸企業。

在蔡崇信收購籃網進半股份後不久，NBA中國就與阿里巴巴將雙方合作升級為戰略合作夥伴關係，並在NBA視頻內容和節目傳播、電商和大數據等方面展開全面合作。而在先前舉辦的NBA中國賽中，也有籃網隊積極參與的身影。

可惜的是，疫情打亂了NBA在海外市場的發展節奏，也讓聯盟暫緩中國賽等專案。另一方面，籃網在簽約球員上的高投入沒有獲得高回報，蔡崇信入主籃網的前三個賽季，籃網球員的總薪資始終保持在NBA聯盟前三。這也讓球隊需要支付超過1億美元（新台幣32億元）的奢侈稅。

高投入並沒有換來競技場上的優異成績，且隨著明星球星們的相繼離開，籃網的成績不斷下滑，剛剛結束的2023-2024賽季，籃網僅僅排名東部常規賽第11，沒能進入季後賽。