歐盟加徵電動車關稅 王文濤會德副總理 揚言提訴訟

歐中貿易衝突升溫之際，德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克訪中，昨天在北京分別會見大陸發改委主任鄭柵潔與商務部長王文濤。鄭柵潔與王文濤就大陸電動車恐被歐盟徵收高關稅向哈貝克表示，歐盟對大陸電動車加徵關稅損人不利己，若歐方一意孤行，將採取一切必要行動捍衛自身利益。

據大陸發改委與商務部官網，鄭柵潔昨與哈貝克共同舉行「中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制」首次高級別對話。鄭柵潔表示，所謂大陸新能源產業「產能過剩」論調違背市場規律和經濟常識，中國新能源產業的發展是技術、市場、產業鏈等綜合優勢的結果，是市場規律在發揮作用，是「競爭」出來的，不是「補」出來的，更不是什麼不公平競爭。

王文濤在會見哈貝克時則表示，如果歐方有誠意，中方希望雙方盡快啟動談判，若歐方一意孤行，中方將採取一切必要行動捍衛自身利益。包括向世貿組織爭端解決機制提起訴訟，堅定捍衛中國企業的合法權益。

路透報導，哈貝克在與鄭柵潔會見時說，任何來自歐盟審查的反補貼措施「不是一種懲罰」，而是為了平衡由北京政府為中國公司帶來的有利條件，歐盟提出的關稅是為了在與中國競爭時創造公平的競爭環境。

另據德國之聲與德新社報導，德中關係所面臨的最大挑戰之一，是歐盟與中國之間的貿易爭端。哈貝克在飛往北京前表示，希望能為歐中貿易爭端找到解決方案，「如果我的訪問能對此做出一份貢獻，那會是一件好事，不過現在來看充滿挑戰。」

哈貝克表示，面對全球挑戰，中國是不可或缺的夥伴。中國在安全問題上也扮演重要地緣政治角色。對許多德國企業來說，中國作為產地、創新中心及採購銷售市場，仍持續有重要意義，「我們繼續保持對話，並討論公平平等的競爭條件。」

此前，歐盟六月十二日宣布將向中國電動車加徵關稅，最高達百分之卅八點一，新措施擬從七月四日實施。其中對比亞迪的電動車加徵百分之十七點四關稅，對吉利的電動車稅率則為百分之廿，對上汽集團電動車的稅率為百分之卅八點一。

另據界面新聞報導，王文濤同天應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯視訊會談，雙方商定就歐盟對中國電動車反補貼調查案啟動磋商。