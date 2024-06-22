大陸國家隊再度進場護盤 上證指數仍失守3000點

全球股市今年頻創新高，中國大陸A股卻疲弱不振。據陸媒報導，上證指數昨天開盤跌破3000點大關，中國「國家隊」透過滬深300ETF再度進場護盤，但三大指數收盤仍小跌，上證指數未能守住3000點。

綜合澎湃新聞、證券時報、華夏時報，大陸A股三大指數21日集體開低，滬指（上證指數）相隔近3個月，再度失守3000點大關。

午盤後，多支滬深300ETF成交量突然明顯放大。其中，華泰柏瑞滬深300ETF成交金額達到人民幣69.1億元（下同，約新台幣308億元），本週這支ETF單日成交額均未超過20億元。

報導指出，光是華泰柏瑞、嘉實、易方達、華夏這4支滬深300ETF，昨天總成交額高達149.56億元。市場解讀國家隊再度進場護盤。

去年10月以來，被視為「中國國家隊」的中央匯金公司數度表明增持ETF。其後，每逢A股低迷，滬深300ETF均出現快速放量的現象。比如今年1月18日，上述4支滬深300ETF合計成交超過300億元，當時即被解讀護盤資金進場。

經濟數據庫Wind統計，截至6月20日，全市場778支股票型ETF合計本月資金淨流入額為241.42億元。

儘管中國國家隊再度進場護盤，行情一度回升，但A股三大指數昨天收盤仍全面小挫。滬指跌0.24%，報2998.14點，失守3000點大關；深指跌0.04%，報9064.84點；創業板指跌0.39%，報1755.88點。

數據顯示，A股資金動能大減，市場觀望氣氛濃厚。昨天滬深兩市成交6193億元，較上一個交易日減少1048億元，創A股今年以來成交額第二低。

國盛證券表示，近期資本市場多項新規密集發布，包括促進創業投資高品質發展以及深化科創板改革的八條措施，政策層面在提振信心，發揮資本市場功能，但市場整體反應不明顯或因部分預期落空帶來的短期衝擊相對較大，對於行業以及題材方面的利多處於鈍化狀態，核心或為當前時點增量資金不足，多數資金選擇在滬指3000點關卡進行觀望。

方正證券則認為，3000點盤中失守在所難免，不破不立，但能否破而後立，就是要看市場信心能夠修復，滬深兩市成交量能否重新釋放，「國家隊」能否資金流入，金融穩定基金能否推出。否則，A股僅存結構性行情，難有系統性行情。