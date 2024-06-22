歐中貿易衝突升溫…德國副總理訪陸 陸發改委主任強硬回應電動車關稅

歐中貿易衝突升溫之際，德國聯邦副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）訪問大陸，22日分別會見大陸商務部部長王文濤、大陸國家發改委主任鄭柵潔。哈貝克於21日晚間呼籲德國「更新」對陸政策。鄭柵潔則在會中表示，歐盟對大陸電動車加徵關稅損人不利己，「中方將採取一切措施維護中國企業的合法權益」。

據德國之聲報導，哈貝克21日晚間在德國駐北京大使館為他舉辦的招待會上呼籲德國「更新」對陸政策。他表示，目前尚不清楚兩國關係的中期發展前景如何，但德國必須要更新對陸策略，以及建立一份更長期的規劃。他相信中國人一定有自己的德國政策規劃。

據大陸發改委官網，6月22日上午，鄭柵潔在北京會見哈貝克，共同舉行「中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制」首次高級別對話。

中方代表為國家發展改革委、外交部、工業和信息化部、生態環境部、交通運輸部、人民銀行、國家能源局，江蘇省、四川省以及國家節能中心；德方代表為聯邦經濟和氣候保護部、外交部、環境部，德國聯邦議院、德國駐陸使館，巴符州、北威州及德國國際合作機構代表參加對話。雙方於對話中達成五項合作成果。

鄭柵潔於會中表示，所謂大陸新能源產業「產能過剩」論調違背市場規律和經濟常識，歐盟對陸電動車加徵關稅損人不利己，「中方將採取一切措施維護中國企業的合法權益」。

鄭柵潔稱，中國新能源產業的發展是技術、市場、產業鏈等綜合優勢的結果，是在激烈市場競爭中發展起來的，是市場規律在發揮作用，是「競爭」出來的，不是「補」出來的，更不是什麼不公平競爭。

德方則表示，德中經濟關係十分重要，當前經濟全球化趨勢受到外部因素干擾，中國是應對全球性挑戰不可或缺的合作夥伴。德方支持中歐雙方就相關問題開展討論磋商。

據德國之音報導，德中關係所面臨的最大挑戰之一，是歐盟與中國大陸之間的貿易爭端。哈貝克在飛往北京前表示，希望能為歐中貿易爭端找到解決方案，「如果我的訪問能對此做出一份貢獻，那會是一件好事，不過現在來看充滿挑戰。」

哈貝克也表示，面對全球挑戰，中國是不可或缺的夥伴。中國在安全問題上也扮演重要地緣政治角色。對許多德國企業來說，中國作為產地、創新中心及採購銷售市場，仍持續有重要意義，「重要的是，我們繼續保持對話，並討論公平平等的競爭條件。」

據德國之聲和德新社報導，哈貝克週五飛抵北京，開啟為期三天訪陸之行。哈貝克首先與多個歐盟國家大使會晤，並在北京與商務部長王文濤、工信部長金壯龍等人會晤。他還將訪問上海和杭州，並與大學生交流。