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中國經濟疲軟資本外流 人民幣匯率7個月來新低

中央社／ 上海22日電

人民幣對美元匯率走貶，創7個月來新低點。機構評估，由於房地產問題等拖累，投資人市場情緒低落，資本流出尋求其他較好的收益率。

人民幣對美元匯率創下去年11月中旬以來新低點。截至21日上午10時，在岸人民幣對美元即期匯率最低時跌破7.26，報7.2607；離岸人民幣對美元即期匯率最低點觸及7.2923，逼近7.3大關。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟在中新社報導中剖析人民幣對美元匯率走貶原因。他說，這是人民幣對美元匯率的階段性承壓，主要在於主要經濟體貨幣政策分化、全球避險情緒升溫等導致美元指數走強，對於人民幣帶來短期壓力。

路透社報導指出，人民幣走貶加上大量資本轉流入香港等狀況顯示，中國投資者對於市場復甦預期欠佳，於是選擇轉進入收益率較高的地方。投資者在官方推出支持房地產業振興刺激措施後，幾乎已經耗盡了對於有力政策的等待耐心。

報導引述分析人士的意見表示，香港人民幣存款儲備有所增加，4月最新官方數據顯示，人民幣存款為1.09兆元（約新台幣4.9兆元），接近2022年1月高峰；顯示中國投資者正利用其有限的離岸投資管道以尋求更高的收益率。

分析人士提到，中國投資者目前也有理由暫停一下，包括等待中國人民銀行對於利率放寬的態度；中共三中全會即將在7月舉行，在經濟、財政等政策被確定下來前，投資者可以再等一下。

人民幣 房地產 貨幣

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