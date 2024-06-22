中印直航遲未恢復 陸官媒：中國人大可去別處經商旅遊

大陸與印度在新冠疫情爆發後，雙邊關係急轉直下，甚至引燃了1962年以來最大規模的邊境衝突，目前雙方的直航航班仍未恢復，而大陸官媒發文指出，世界人口最多的兩個鄰國沒有直航航班是「極不正常」，並指出印度被「要價」心態主導，且示警道，印度繼續拒發簽證、拒絕恢復直航，「中國人大可去別的地方經商和旅遊」。

路透社20日援引兩位知情人士說法指出，在過去一年左右的時間裡，大陸政府和航空公司多次要求印度民航當局重新建立直飛航線，其中一位人士表示，陸方認為這是一個「大問題」。而大陸外交部回應指出，「我們希望印方與中方相向而行，早日恢復直航」，且說恢復航班符合兩國利益。

不過，一位熟悉印中雙邊事態發展的印度高級官員在談到北京恢復航班的願望時表示，「除非邊境實現和平與安寧，否則兩國關係的其他方面就無法向前發展」。靛藍航空（IndiGo）執行長 Pieter Elbers 表示，印度航空公司正在與新德里進行討論，而中國大陸航空公司也正在與政府討論恢復直飛航線的事宜。

報導提到，印度與大陸直飛航班在2019年12月達到峰值，共有539架次，其中大陸航空公司安排了 371 趟航班，是印度航空 168 趟航班的兩倍多，但新冠疫情後航班驟停迄今。

中共官媒環球時報22日發布社評，指出作為世界上排名前二的兩個人口大國，同時還是鄰國，卻沒有一架直航飛機，這顯然是極不正常的。目前，印度仍然在對中國大陸人民實行嚴格的簽證限制，也仍有大約200份大陸公司的投資申請在等待印度政府審批。

文章強調，近年來中印貿易額逆勢增長，反映了兩國發展的真實需求。據印方統計，在2023至2024財年，兩國貿易額達1,184億美元。而雙方2019年人員往來約106.74萬人次，其中印度公民入境大陸約86.96萬人次。無論從經濟上還是人員往來上看，「恢復直航對中國有利，對印度更為有利」。

文章並提到，印度在對中國大陸關係上似乎正被一種「要價」、「要脅」的心態所主導，「把一些實際上是雙邊互惠的內容甚至是自身的承諾都槓杆化，想要以此達到在邊界問題或者兩國關係中的有利地位」。文章還批評，最近印方在涉台問題上的一系列言行就是這種心態的體現，一些印度專家甚至宣稱可在與大陸判邊界問題時打台灣牌，「完全忘記了印度自身也存在嚴重分離主義問題」。

文章最後指，無論是邊界問題還是其他問題，印度對大陸可以要價的籌碼很少，現實跟新德里所設想的相差甚遠。「印度繼續拒發簽證、拒絕恢復直航，中國人大可去別的地方經商和旅遊。這筆帳該算清楚的是新德里」。