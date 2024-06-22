快訊

影╱俄軍首次對烏克蘭使用FAB-3000滑翔重磅炸彈 爆炸瞬間灰飛煙滅

有住戶丟「整包大便」到廚餘桶！管委會開嗆：彩色列印公告犯人長相

大神真的愛！木村拓哉突發IG限動 竟是「金賞獎NO.1」佳德鳳梨酥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸頒懲治「台獨」意見　賴正鎰籲兩岸回到九二共識

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰。記者趙容萱／攝影
商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰。記者趙容萱／攝影

大陸昨發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，兩岸關係更趨緊張，商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰22日表示，兩岸和平最好的方法就是回到「九二共識」，建議執政的民進黨能展現更多善意，例如先從恢復兩岸旅遊做起，透過持續擴大兩岸民間交流，促進彼此互動與了解。

對於大陸發布的新對台措施，賴正鎰指出，因為總統賴清德發表兩岸互不隸屬說法，造成兩岸關係緊張態勢更加上升，絕大數台灣民眾希望兩岸維持和平、追求生活繁榮富裕，不願意見到台灣陷入兵凶戰危的處境，而和平共處就是回到「九二共識」的架構下繼續交流，重建互信機制。

賴正鎰建議，執政的民進黨能展現更多善意，先從恢復兩岸旅遊做起，馬上宣布全面開放大陸觀光客來台，堆疊更多善意，找到轉圜空間，才能化解心結，為兩岸民間交流搭建起和平對談的橋樑，兩岸關係才得以維持和平發展。

賴正鎰認為，兩岸和平最好的方法就是回到「九二共識」，兩岸情同兄弟，同屬中華民族，應攜手增進更多交流，包括兩岸全面開放觀光，包括商務，團客及自由行，恢復到2018年之前的418萬陸客來台旅遊、兩岸有64個航點、每周有890個航班往來的榮景，持續擴大兩岸民間交流，促進彼此互動與了解，讓同為華人的兩岸同胞凝聚更多共識。

九二共識 台獨 民進黨

延伸閱讀

影／陸出手懲治台獨 柯建銘：藍白皆是中國附隨組織

陸發布懲治台獨分子意見 蕭旭岑籲回歸一中憲法 重建兩岸互信

中共推台獨缺席審判 官媒：塑造「境外不是法外」態勢

陸新規懲台獨 陸委會：挑起對立無助兩岸關係

相關新聞

龍佰創始人離世 14歲兒繼承25億元股、34歲女兒實控2家A股

鈦白粉巨頭龍佰集團及其旗下東方鋯業20日同步披露，公司實際控制人變更為許冉。許冉是一名90後，在龍佰集團創始人許剛過世後...

7家中港企業「涉俄烏衝突」 遭日本制裁

俄烏戰爭延燒，日本跟進美國腳步，對支持俄羅斯的個人與團體實施新一輪制裁，其中包括7家中港企業。日本外務省稱，這是日本首次...

中警告歐盟「恐掀貿易戰」 法國白蘭地、西班牙豬肉恐中箭

中國和歐盟因電動車、豬肉等貿易爭端關係緊張，中國商務部昨警告，歐方不斷升級貿易摩擦，可能引發「貿易戰」，並指責歐方至少做...

能做飯會掃地 華為機器人「夸父」與高層擊掌亮相

2024華為開發者大會21日在東莞盛大開幕。大會上，華為雲也正式推出了盤古具身智能大模型，搭載盤古能力的人形機器人「夸父...

中印直航遲未恢復 陸官媒：中國人大可去別處經商旅遊

大陸與印度在新冠疫情爆發後，雙邊關係急轉直下，甚至引燃了1962年以來最大規模的邊境衝突，目前雙方的直航航班仍未恢復，而...

陸頒懲治「台獨」意見　賴正鎰籲兩岸回到九二共識

大陸昨發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，兩岸關係更趨緊張，商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰22日表示，兩岸和平最好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。