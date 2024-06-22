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傳加拿大擬向大陸電動車加徵關稅 陸專家：對出口影響不大

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸比亞迪汽車新車展。（美聯社）
大陸比亞迪汽車新車展。（美聯社）

據外媒報導，加拿大準備對大陸電動車加徵關稅，與美國和歐盟的行動保持一致。大陸乘聯會（全國乘用車市場訊息聯席會）秘書長崔東樹表示，此舉更多傳遞出一種政治信號，對大陸電動汽車出口影響不大。

彭博引述不具名官員說法，加拿大政府即將就加徵關稅展開公眾諮詢，再做最後決定。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）及其內閣部長曾在公開場合表示，正在關注其他國家的行動，但並未表示徵收新的關稅。

一些加拿大汽車行業人士表示，希望加拿大政府效仿白宮，採取更多措施保護國內產業。

崔東樹告訴第一財經記者，加拿大的地理位置導致其大部分地區氣溫寒冷，該國國內電動汽車市場本身並不發達。此舉更多傳遞出一種政治信號，對大陸電動車出口影響不大。

第一財經引述加拿大統計局數據顯示，2023年加拿大進口的大陸電動汽車總額為22億加元（約合新台幣519億元）。根據加拿大方面的數據，自從特斯拉開始從大陸向溫哥華港運送Model Y汽車，2023年，從大陸運抵溫哥華港的汽車數量達到44,400輛。

目前，加拿大對大陸製造的汽車徵收關稅約為6%。加拿大另允許消費者在購買外國製造的電動汽車時使用聯邦退稅計劃。自去年特斯拉開始從中國工廠出貨到加拿大以來，許多消費者已開始使用這一措施，購車獎勵約5,000加元（約合新台幣11.8萬元）。截至3月31日的一年中，每10個申請加拿大聯邦退稅的電動汽車消費者中，就有3個購買特斯拉汽車，總數約5.1萬輛。

第一財經報導，與美國一樣，電動車在加拿大汽車市場上的份額仍然相對較小。加拿大人2023年註冊約18.5萬輛電池電動汽車和插電式混合動力電動汽車，較2022年增加近50%，但仍只佔新車註冊總量11%。

加拿大 關稅 電動汽車

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