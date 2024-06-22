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北京科創大會預計規格高 港媒：官方力推科創改革

中央社／ 台北22日電

中國全國科技創新大會將於下週在北京舉行。港媒明報引述消息人士指出，這次全國科技創新大會與兩院院士大會、中國科協全國代表大會「三會合一」，舉辦規格頗高。分析並指，這是官方力推科技創新改革。

明報報導，在今年1月的中共中央政治局第11次集體學習中，中共總書記習近平強調，要激發勞動、知識、技術、管理、資本和數據等生產要素活力，更好體現知識、技術、人才的市場價值，營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍。

分析人士指出，科技創新是發展新質生產力的核心要素，資本市場則在促進科技創新中起到重要保障和推動作用，該領域的改革對促進科技創新、建立創新型社會，意義重大。

除了全國科技創新大會以外，近期中共中央多個部門頒布促科技創新的改革舉措，多方探索建立鼓勵科技創新的新機制。19日在陸家嘴論壇上，中國證監會主席吳清宣布將推出「科創板八條」改革措施，旨在「更好服務科技創新和新質生產力發展」。

中國2024年的高考，多所頂尖大學開始對數學、物理單科成績突出者破格入圍「強基計劃」可降分錄取，一改此前以總分和學科競賽成績為入圍標準的原則。

今年4月，清華大學人工智能學院成立；6月，哈爾濱工業大學人工智能學院成立。復旦大學則於今年1月成立四大新工科創新學院。

報導指出，這些新成立的學院在學制、專業設置上打破原有規格，旨在培養「幹細胞式」拔尖創新人才。

中共 北京 復旦大學

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