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實際使用外資年降28.2%...大陸商務部推多措施吸引外資

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

大陸政府在吸引海外投資以提振經濟方面仍面臨挑戰。大陸商務部21日發布數據顯示，今年前五個月，大陸全國新設立外商投資企業為21,764家，年增17.4%，實際使用外資金額為人民幣4,125億元，年降28.2%。彭博指出，大陸實際使用外資金額的下跌趨勢始於去年6月。

大陸商務部外資司負責人21日在官網發布說明，今年1到5月，大陸新設立外商投資企業年增17.4%，延續去年以來新設企業較快增長的趨勢。實際使用外資規模仍處於歷史高位，金額有所下降主要是受去年高基數影響。

大陸商務部表示，今年1到5月，製造業實際使用外資為人民幣1,171億元，高技術製造業招商引資人民幣504.1億元，佔全國引資比重較去年同期分別提升2.8和2.7個百分點。此外，據大陸國家統計局數據顯示，今年1到4月外資規上工業企業利潤總額增長16.7%，高於全國平均水平4.3%。

大陸商務部指出，今年以來會同相關部門推行多項措施加大吸引外資。在放寬准入方面，推動增值電信業務等領域擴大開放試點，落實北京國家服務業擴大開放綜合示範區建設方案，啟動外資准入負面清單、鼓勵外商投資產業目錄修訂。

在投資促進方面，境內外舉辦十餘場重點招商推介活動，推進跨國公司地區總部走進地方，密集會見跨國公司高管，持續打造「投資中國」品牌；在服務保障方面，召開11場外資企業圓桌會議，協調解決企業反映的困難問題超過180件，編制發布中英雙語《外國商務人士工作生活指引》。

外資 大陸商務部 電信業

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