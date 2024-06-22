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小米副董減持套現7.42億元引關注 集團：為做公益

中央社／ 台北22日電

小米集團副董事長林斌在6月連續三個交易日共減持小米集團1000萬股份，合計套現約1.79億港元（約新台幣7.42億元），引發市場關注。小米集團相關負責人回應，林斌減持套現是為了做公益。

證券時報報導，6月4日至6月6日，林斌在三個交易日內累計減持小米集團1000萬股份，合計套現約1.79億港元。

根據港交所披露，林斌在6月4日、6月5日、6月6日分別減持小米集團333.30萬股、333.30萬股、333.40萬股，減持均價分別為17.77港元、17.80港元、18.05港元。以此計算，減持金額分別為5922.87萬港元、5933.57萬港元、6016.90萬港元。

對於減持行為，報導指出，有部分投資者質疑他為違背承諾減持。2020年，林斌曾承諾在5年內不減持小米集團股份。

6月20日，小米集團的相關負責人表示，（減持套現）是做公益，可查看林斌對中山大學的捐贈事宜。

據中山大學的官方微博顯示，4月17日下午，林斌、劉向東夫婦向中山大學捐贈簽約儀式舉行，林斌、劉向東夫婦向母校捐贈現金1億元人民幣。

林斌也在今天於微博上回應，他的基金會創立於2019年，按照當初設立的法律規定，基金會的全部資產，只能用於慈善公益和教育科研相關的捐贈項目，不得用於任何個人享受。

他並說，除了捐贈母校中山大學的部分，未來還會有更多公益捐贈。

小米

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