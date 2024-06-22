貿易衝突多 陸控歐「三個沒有」

歐中近期貿易衝突不斷，媒體稱歐方擔心貿易摩擦升級或引發「貿易戰」，大陸商務部發言人昨指歐方不斷升級貿易摩擦，並可能引發「貿易戰」，責任完全在歐方，並指歐方至少做了「三個沒有」。

大陸商務部表示，中方不願看到中歐當前貿易摩擦局面。中方始終秉持雙方領導人共識精神，但歐方不斷挑起貿易爭端。

大陸商務部稱，歐方不斷升級貿易摩擦，並且至少做了「三個沒有」。一是未落實領導人共識。中歐雙方領導人在深化合作、妥處分歧方面一直有廣泛共識，此次歐方反補貼調查，歐方罔顧客觀事實，不顧中方多次嚴正交涉，預設調查結果、裁出不當稅率，損害雙方企業利益，破壞中歐經貿合作大局。

二是沒有遵守世貿組織規則。大陸商務部稱，歐盟執行委員會在沒有產業申請的情況下，以保護本土產業為由，自主發起對中國電動汽車反補貼調查，證據充分性和調查正當性不足。

三是沒有保護企業合法權益。此次歐方反補貼調查中，要求中國企業提供過於寬泛的訊息，很多涉及商業敏感資訊和企業核心祕密，窺探中國企業商業祕密和知識產權。歐方隱匿歐盟生產企業資訊，不及時、不完整披露盟內產業受損評估，擠壓中國企業問卷填答時間，侵蝕中國企業的知情權和抗辯權。