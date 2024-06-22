聽新聞
test
0:00 / 0:00

香江風情／港破產案大增 新因素出現

聯合報／ 香港特派員李春

香港破產管理署公布最新數據，五月香港破產案大升，是兩年來最多。金融研究者認為破產增有新來因，港府急稱單月起跌不能準確反映香港經濟實況。

香港破產管理署公布月度破產數據。香港五月破產呈請書提交數八七一宗，較四月多百分之十七，同比多近百分之卅五，是二○二二年四月以來最多。至於法院發出接管令或破產令環比同比都跌、五月強制清盤同比減少環比大升百分之八十五、法院五月發出清盤令環比同比都下跌。

港府財經事務及庫務局透過社交平台說，破產管理署公布五月數據，反映數字時有波動，單從個別月分起跌，不能準確反映香港經濟實況。綜合各項經濟指標，香港經濟正穩步上揚，展現出復甦勢頭，需要從更宏觀的數據分析，方能準確評估香港經濟的走勢。

香港破產數據側面反映著經濟起落和社會狀況的變化，以月度變化來看，今年一月，個人申請破產宗數升至近兩年最高，期內發出破產按年升超四成且是二○○九年底以來首次突破千宗；二月個人破產呈請環比減少近一成四，同比則增加百分之十五點七；今年三月，個人破產及公司清盤宗數雙雙回升，其中公司清盤呈請更是逾十四年來最多；今年四月，個人破產呈請環比減少百分之五，同比升三成二，期內強制公司清盤呈請數也是環比跌同比升。

再由破產原因反觀走勢，香港破產被稱為複雜而多元的議題，香港破產諮詢中心去年七月有篇分析文章，說香港破產走勢大致有三個原因，一是經濟環境變化，二是個人債務負擔增加，三是房地產市場的波動。除這三個基本原因，不同年度還有特別來因，比如去年破產大增，有分析指騙案大增，港人被欺詐至破產個案也大增。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，破產宗數上升，不是勞動市場出現問題，而是銀行催收貸款所致，令貸款人一時未能還款而申請破產，所以目前情況與九七金融風暴的破產情況不同。

破產 香港

延伸閱讀

「意不意外？開不開心？」周星馳如何以無厘頭表演將「感情錯位」表達得出神入化

港政務司長：30萬少數裔稱香港為家 8支關愛隊下月起支援

港高溫33℃…工作暑熱警告上路 工會倡立法評估風險

菲傭赴港後確診痲瘋 中介拒賠…指驗身報告健康

相關新聞

摩擦不斷 陸警告歐盟「恐掀貿易戰」

正值中國大陸和歐盟因電動車、豬肉等貿易爭端而關係緊張之際，德國經濟部長哈貝克昨天抵達北京，展開為期三天的訪問。哈貝克在飛...

香江風情／港破產案大增 新因素出現

香港破產管理署公布最新數據，五月香港破產案大升，是兩年來最多。金融研究者認為破產增有新來因，港府急稱單月起跌不能準確反映...

貿易衝突多 陸控歐「三個沒有」

歐中近期貿易衝突不斷，媒體稱歐方擔心貿易摩擦升級或引發「貿易戰」，大陸商務部發言人昨指歐方不斷升級貿易摩擦，並可能引發「...

提振夏日經濟 上海全新國際消費季7至10月登場

為提振夏日經濟，上海今年7月至10月將舉辦全新夏季促消費活動「上海之夏」國際消費季，將有「7+58+X」場精彩紛呈的活動...

「純血鴻蒙」啟動開發者測試 預計第4季正式商用

華為常務董事、終端BG董事長余承東，21日在華為開發者大會2024上發布了新一代鴻蒙作業系統HarmonyOS Next...

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

小米CEO雷軍近日在社交平台曬出自己騎自行車上班的視頻，引起熱議。網友表示，「終於找到我和雷軍的共同點了，我們都騎自行車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。