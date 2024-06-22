香江風情／港破產案大增 新因素出現

香港破產管理署公布最新數據，五月香港破產案大升，是兩年來最多。金融研究者認為破產增有新來因，港府急稱單月起跌不能準確反映香港經濟實況。

香港破產管理署公布月度破產數據。香港五月破產呈請書提交數八七一宗，較四月多百分之十七，同比多近百分之卅五，是二○二二年四月以來最多。至於法院發出接管令或破產令環比同比都跌、五月強制清盤同比減少環比大升百分之八十五、法院五月發出清盤令環比同比都下跌。

港府財經事務及庫務局透過社交平台說，破產管理署公布五月數據，反映數字時有波動，單從個別月分起跌，不能準確反映香港經濟實況。綜合各項經濟指標，香港經濟正穩步上揚，展現出復甦勢頭，需要從更宏觀的數據分析，方能準確評估香港經濟的走勢。

香港破產數據側面反映著經濟起落和社會狀況的變化，以月度變化來看，今年一月，個人申請破產宗數升至近兩年最高，期內發出破產按年升超四成且是二○○九年底以來首次突破千宗；二月個人破產呈請環比減少近一成四，同比則增加百分之十五點七；今年三月，個人破產及公司清盤宗數雙雙回升，其中公司清盤呈請更是逾十四年來最多；今年四月，個人破產呈請環比減少百分之五，同比升三成二，期內強制公司清盤呈請數也是環比跌同比升。

再由破產原因反觀走勢，香港破產被稱為複雜而多元的議題，香港破產諮詢中心去年七月有篇分析文章，說香港破產走勢大致有三個原因，一是經濟環境變化，二是個人債務負擔增加，三是房地產市場的波動。除這三個基本原因，不同年度還有特別來因，比如去年破產大增，有分析指騙案大增，港人被欺詐至破產個案也大增。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，破產宗數上升，不是勞動市場出現問題，而是銀行催收貸款所致，令貸款人一時未能還款而申請破產，所以目前情況與九七金融風暴的破產情況不同。