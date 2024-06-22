摩擦不斷 陸警告歐盟「恐掀貿易戰」

正值中國大陸和歐盟因電動車、豬肉等貿易爭端而關係緊張之際，德國經濟部長哈貝克昨天抵達北京，展開為期三天的訪問。哈貝克在飛往北京前直言，他在訪陸期間不可能解決歐中貿易衝突，但鼓勵雙方展開對話，尋找達成一致的要點。在哈貝克到訪前，大陸商務部昨日發出警告，歐方不斷升級貿易摩擦，可能引發「貿易戰」。

歐盟上周宣布對大陸電動車加徵最高達百分之卅八的反補貼關稅；大陸商務部本周隨即宣布，對自歐盟進口的豬肉產品啟動反傾銷調查。

綜合路透、德國之聲報導，哈貝克昨天結束對南韓的訪問、繼續前往北京前表示，希望接下來一段時間歐中貿易爭端能夠找到解決方案或「以解決問題為目標的方式」，他同時表示，在自己訪陸期間要解決這一衝突是不可能的，「我完全不能代表歐盟來談判」。

哈貝克也表示，德國作為歐洲最大的國家和最大的汽車生產國，無疑有著特殊的地位。他表示，行前自己也與歐盟貿易專員會談。如今，他希望鼓勵雙方展開對話，尋找達成一致的要點。

哈貝克廿一日起展開為期三天的訪陸之旅。抵達北京後，哈貝克預期將與多個歐盟國家大使會面。廿二日在北京與大陸發改委主任鄭柵潔共同主持首次中德政府間氣候變化和綠色轉型對話，並將與大陸總理李強、商務部長王文濤、工信部長金壯龍等會晤。

哈貝克還將赴上海參訪寶馬汽車的研發中心，並前往杭州與大學生交流討論，並參觀電商巨頭阿里巴巴的總部。包含醫療、實驗室技術、汽車工業及IT等行業的中型德國企業代表團將隨同訪陸。

在此次亞洲訪問前，哈貝克也稱，大陸是應對全球挑戰「不可或缺的合作夥伴」，「因此重要的是，我們繼續保持對話，並討論公平、平等的競爭條件」。