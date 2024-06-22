兩岸人物／智譜CEO張鵬 搶當AI先鋒

中東石油巨頭沙特阿美旗下風險投資部門Aramco Ventures管理的Prosperity7基金，最近投資了中國AI初創企業智譜AI約4億美元，這讓一向低調的智譜AI再度被推出螢光幕前，該公司CEO張鵬本身是清華大學出身，他認為中國要有自己的預訓練AI模型框架，打破西方壟斷，該目標或許是智譜AI受到資金青睞的主因。

智譜AI為AI知識智能技術開發商，成立於2019年，並於2020年決定全力進行大模型研發。這也意味早於ChatGPT出世前，智譜便開始研發工作。

張鵬小檔案 圖／經濟日報提供

智譜AI核心團隊都有清大背景：CEO張鵬畢業於清華計算機系，總裁王紹蘭為清華創新領軍博士，董事長劉德兵曾任清華數據科學研究院科技大數據研究中心副主任。這也讓智譜不僅是一家企業，也是帶有技術主義理想的學者型團隊。

作為智譜AI的掌舵者，張鵬面對媒體的時刻也多，中國企業家網在專訪他時曾形容，他的言談間透露出典型學者習慣，表達會有論述鋪墊、展開與定論的過程；著裝則是白色立領襯衫加上跑鞋，透露出「權衡之後的堅固」。而這種慣性也體現在帶領智譜的工作上。

21世紀經濟報導，張鵬說，人工智慧本身是門實踐性科學，講究理論和工程落地結合。在多年的發展後，他們逐漸理清一個方向：要從感知智能，走向認知智能。

不過，張鵬說，中國沒有自己的預訓練模型框架。無論是GPT、BERT，還是T5，都是西方的科學家提出的底層技術，路徑是被西方壟斷的狀態。「我們希望打破壟斷，所以沒有完全復刻OpenAI的路徑」。因此選擇自研GLM預訓練架構。

但決定下場自研大模型後，隨之面臨到的實際問題是，電費高昂、數據、算力不夠，且成本高居不下。張鵬提及當時首要任務是把成本降下來，確實經歷過一段比較困難的時期。後來找到了可接受成本範圍的大陸國內的GPU晶片廠商，加以壓縮模型、量化、加速，讓其盡量在低成本下運作。

該公司在2021年發布GLM-10B，2022年發佈GLM-130B，2023年3月發佈對話模型ChatGLM-6B及千億對話模型ChatGLM，2024年1月推出GLM4系列。有消息稱，智譜研發對標OpenAI Sora的高質量文生視頻模型最快年內發布。

張鵬表示「我們已經看到了曙光，2024年應該是向AGI發起衝鋒的起始年份」。