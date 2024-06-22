兩岸人物／順豐董座領軍 拚港股IPO

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
順豐控股董事長王衛。 （聯合報系資料庫）
順豐控股董事長王衛。 （聯合報系資料庫）

大陸快遞業龍頭順豐控股日前拿到大陸證監會核准函，可以到香港IPO，將成為大陸首家同時在A股及H股掛牌上市的大陸快遞業者。順豐控股董事長王衛二度衝刺港股IPO，企圖相當明顯，就是想要國際化，並借國際資本開路。

王衛早在一年前就打算到港股IPO，去(2023)年5月，彭博援引知情人士消息稱，順豐考慮在香港上市。 去年8月21日，順豐在港交所遞交招股書，正式啟動赴港上市事宜，同一時期包括阿里巴巴旗下的菜鳥、極兔速遞也緊鑼密鼓地開啟港股上市之路。

不過，人算不如天算，今（2024）年初，幾檔快遞物流股上市擱淺。菜鳥在3月招股書失效之際宣布撤回上市申請，順豐控股的招股書亦在2月21日期限屆滿後呈失效狀態，主因大陸官方遲遲沒有放行。

王衛小檔案 圖／經濟日報提供
王衛小檔案 圖／經濟日報提供

如今，順豐控股終於獲得大陸國內上市備案，依照港股上市流程，接下來順利的話只要三個月，王衛就可能現身在港交所敲鐘上市。

業內人士指出，目前港股市場缺少物流龍頭，順豐控股對於投資者而言有一定吸引力，而且最近外資投資配置重心有向港股傾斜的趨勢。

其實，王衛旗下上市公司已有四家，包括順豐控股、嘉里物流、順豐同城、順豐房托，合計四家公司市值約人民幣2,100億元（約新台幣9,450億元）。其中，順豐控股為唯一一家在A股上市的公司，若順利赴港上市，將為其提供更多機會融入全球市場，將成為快遞行業首家A+H股上市公司。

王衛的企圖心相當明顯，到香港上市就是想要國際化。去年股東大會時，王衛曾說明到香港上市是出於國際化的考量，儘管此前順豐在國際業務上已有一些投資，但王衛認為還不夠，順豐需要一個國際化的資本平台，並希望未來能夠用資本方式快速擴張。

順豐雖然是大陸的快遞業龍頭，但跟國際物流業者相比仍有很大的成長空間，以2023年的體量計算，順豐全球排名第四，不及老三DHL一半，按照王衛的規劃，三年內進全球前三名，體量至少得再翻一倍。

王衛在海外擴張的計畫是，優先做好東南亞新興市場，再進一步擴展中東、南美等發展中國家市場，東南亞海島多，個別地區交通不便，人口密集，加上近年製造業向東南亞轉移，該地區成為增長最快的經濟體，大陸企業出海需求提升。

此外，拼多多、抖音、SHEIN等電商平台積極入場，也帶動東南亞跨境電商快速增長，這些都是王衛拓展東南亞的重要客戶。

東南亞 港股 物流

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