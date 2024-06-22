大陸618電商節 交易額下滑

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸零售數據提供商星圖數據Syntun資料顯示，大陸年中電商節618的商品交易總額（GMV）為人民幣7,428億元（約新台幣3.3兆元），年減7%，是八年來首次下降，代表世界第二大經濟體消費復甦仍然緩慢。

今年也是星圖數據2016年首次監測618活動以來，首次出現下跌。

財經網站CNBC報導，該活動以大陸電子商務巨頭京東的成立日期6月18日命名，像是阿里巴巴集團的天貓和拼多多也會參加618，提供大量折扣和交易。例如，在今年的618期間，在京東和天貓平台上，部分蘋果iPhone折扣高達20%。

「618」也是大陸年銷售額僅次於11月的「雙11」第二大電商節日，兩者都被視為家庭消費的晴雨表。

根據Sytun分析，儘管一些公司延長了618銷售期限，但今年銷售仍然疲軟，該分析涵蓋了20多個平台。例如天貓早在今年5月20日就開始提供618項優惠，而不是通常的5月31日。

Syntun指出，即使在2019年新冠疫情期間，618的銷售額也實現增長。新冠疫情還引發了一種線上零售商和網紅透過直播銷售商品的現象，也被稱為「直播商務」或「直播電子商務」。

根據Syntun的數據，在今年的618年，帶有直播的社交媒體平台幫助創造了人民幣2,068億元 （新台幣9,099億元）的GMV。

天貓 直播 電商

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