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提振夏日經濟 上海全新國際消費季7至10月登場

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
上海今年7月至10月將舉辦全新夏季促消費活動「上海之夏」國際消費季，上海市商務委、市政府新聞辦21日下午舉辦全球介紹會，並對外發布消費季Logo。圖／上海市政府新聞辦提供
上海今年7月至10月將舉辦全新夏季促消費活動「上海之夏」國際消費季，上海市商務委、市政府新聞辦21日下午舉辦全球介紹會，並對外發布消費季Logo。圖／上海市政府新聞辦提供

為提振夏日經濟，上海今年7月至10月將舉辦全新夏季促消費活動「上海之夏」國際消費季，將有「7+58+X」場精彩紛呈的活動，其中包含「金字塔之巔－古埃及文明大展」，以及首屆上海國際郵輪節等，期盼吸引國際消費者到訪上海。

上海市商務委、市政府新聞辦21日下午舉辦「上海之夏」國際消費季全球介紹會。據介紹，此一消費季將從7月首個週末一直延續至10月第二個週末，將推出「7+58+X」場活動。

其中，包括7場具有國際影響力的標竿活動，包含「金字塔之巔－古埃及文明大展」、首屆上海國際郵輪節、City Walk Pro城市體驗季（小紅書馬路生活節）、上海旅遊節、首屆上海國際光影節、首屆上海國際電音節－百威風暴電音節上海站、上海ATP1000網球大師賽。

另外，還有58場各具特色、具有海內外引流效果的重點活動，如柏林愛樂樂團上海演出季、藍人秀、MXGP世界摩托車越野錦標賽等。

會上還公布此一全新消費季的Logo。據介紹，其設計理念融合了上海的城市元素，多元圖形組成如同飛機舷窗般的輪廓；繽紛的色彩代表上海的夏日活力；透過舷窗，艷陽高照，隨著一江一河湧來的是上海地標天際線，共同形成一個讚的手勢。此番美景恰如正在City Walk的遊客從石庫門中望出。

會上也發布了東方航空、久事集團、錦江國際、萬豪國際、攜程集團、小紅書、視覺中國、咪咕視訊、國泰航空等首批「上海之夏」全球宣傳推廣合作夥伴，共同提升「上海之夏」的活力與聲量。

上海新聞辦表示，為方便中外遊客查閱活動訊息，特別開發三大智慧功能，包括智慧行程安排、智慧資訊服務和智慧AI問答，支援國語和英語的雙語語音諮詢服務。民眾可透過「微信小程式」搜尋「I GO Shanghai愛購上海」。

上海

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