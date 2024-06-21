華為發布「純血鴻蒙」開發者測試版 第4季投入商用

有「純血鴻蒙」之稱的華為鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）今日發布開發者測試版，該系統僅支持華為應用程式，不再兼容Android。預計今年第4季正式投入商用。

綜合中國經濟網、科創版日報報導，華為開發者大會21日下午在中國廣東東莞舉行。華為常務董事、終端業務CEO余承東在會上發布鴻蒙星河版的開發者測試版。預計第4季隨著Mate 70系列手機上市，推出正式版。

鴻蒙星河版是華為自研操作系統，該系統僅支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用程式，不再兼容安卓（Android）應用。這一系統也被稱為「純血鴻蒙」。

余承東表示，「純血鴻蒙」從內到外實現全端自主研發。「鴻蒙是基於OpenHarmony打造的全場景智能操作系統，這是一個源自中國、自主可控的操作系統」。

報導稱，鴻蒙星河系統首次融入生成式AI，可以完成AIGC（生成式人工智慧）圖像生成、AIGC聲音修復、AI圖像辨識。在華為盤古大模型5.0加持下，只需將文字、圖片、文件「投餵」給AI助理「小藝」，即可方便又快速地處理文字、辨識圖像、分析文件。

余承東表示，截至目前，鴻蒙生態設備突破9億台，吸引超過254萬開發者。前5000應用程式已加入鴻蒙生態，超過1500個應用程式已完成上架，諸多領域已啟動鴻蒙原生應用程式開發。

根據市場調研機構Counterpoint Resarch發布，2024年第1季，華為鴻蒙在中國智慧型手機市場的市占率為17%，較去年同期提升9個百分點；蘋果iOS的市占率16%，較去年同期下滑4個百分點。而Android操作系統市占率為68%，也較去年同期下滑4個百分點。

這代表，鴻蒙操作系統在歷史上首次超越iOS，成為中國第2大智慧型手機操作系統。