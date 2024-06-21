陸若通緝台獨頑固份子 律師：引渡須看他國政治罪認定

大陸今（21日）發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，分裂國家罪最高可判死刑，嚴重可終身追責，延長追訴期，對於若台灣人被陸方「通緝」，要求他國引渡，在陸執業的台籍律師沈杰表示，如果他國認為「台獨行為」是政治犯罪，對於「政治罪」的國際上一般不會引渡，但若到與大陸關係良好的國家仍有風險，且隨意見發布，相信陸方將陸續啟動立案、起訴等工作，以達到對台獨的威懾目的。

長期在大陸執業律師的沈杰受訪表示，陸方此次根據大陸刑法第103條，對分裂國家罪等的有關規定，發布懲治台獨頑固份子的意見，符合其慣例，也就是在有法律規制後，透過指導性的文件列出具體行為標準、執行方式等，並將涉及部門如最高法院、檢察院、司法部、公安部、國安部等聯合起來，下達指令。

沈杰舉例，過去大陸雖然已有分裂國家罪，但執法單位對於個案，或許會因沒有明確依據就不處理，而只處理特別嚴重的案件，因此，在意見發布後，有關部門可能陸續「該立案的立案、該起訴的起訴、該處理的處理。」

沈杰認為，在過去大陸已列出數位比較突出的「台獨」頑固分子下，將來也可能針對一些陸方認定的「首要份子」、「組織者」採取動作，包括發布通緝令、立案調查等。

至於陸方能否「跨海抓人」，沈杰坦言，以目前狀況，若待在台灣，陸方也無法過來抓人，且在國際引渡慣例上，如果他國認為「台獨行為」是政治犯罪，對於「政治罪」的一般不會引渡，因為引渡條約主要還是針對如簽約國雙方都認為是犯罪的行為，如殺人等；但若前往與大陸友好的國家，認為「台獨行為」不是政治罪，且兩國有引渡條約，或是前往大陸本土、港澳均仍有風險。

沈杰補充，陸方既然宣布對台獨頑固份子「終身追責」，也是對一旦統一後留下操作空間。因此，此次意見一方面提供大陸有關部門執行上的依據，也是要進一步威懾台獨。