快訊

宛如逃難…乘客拖行李「滿身泥濘」 新自強號骨折司機員甫脫困

新自強號乘客憶撞落石瞬間「比車禍恐怖」 曝首節車廂受損、醫護急奔救援

賀軍翔涉性侵疑雲GG！新戲拍一半確定換角 製作方：違背雙方誠信

陸若通緝台獨頑固份子 律師：引渡須看他國政治罪認定

聯合報／ 特記者陳政錄／北京即時報導
在大陸執業的台籍律師指出，若大陸要通緝所謂的台獨頑固份子，並要求他國引渡，還須視他國對「台獨行為」是否為政治犯罪而定。示意圖。本報資料照片
在大陸執業的台籍律師指出，若大陸要通緝所謂的台獨頑固份子，並要求他國引渡，還須視他國對「台獨行為」是否為政治犯罪而定。示意圖。本報資料照片

大陸今（21日）發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，分裂國家罪最高可判死刑，嚴重可終身追責，延長追訴期，對於若台灣人被陸方「通緝」，要求他國引渡，在陸執業的台籍律師沈杰表示，如果他國認為「台獨行為」是政治犯罪，對於「政治罪」的國際上一般不會引渡，但若到與大陸關係良好的國家仍有風險，且隨意見發布，相信陸方將陸續啟動立案、起訴等工作，以達到對台獨的威懾目的。

長期在大陸執業律師的沈杰受訪表示，陸方此次根據大陸刑法第103條，對分裂國家罪等的有關規定，發布懲治台獨頑固份子的意見，符合其慣例，也就是在有法律規制後，透過指導性的文件列出具體行為標準、執行方式等，並將涉及部門如最高法院、檢察院、司法部、公安部、國安部等聯合起來，下達指令。

沈杰舉例，過去大陸雖然已有分裂國家罪，但執法單位對於個案，或許會因沒有明確依據就不處理，而只處理特別嚴重的案件，因此，在意見發布後，有關部門可能陸續「該立案的立案、該起訴的起訴、該處理的處理。」

沈杰認為，在過去大陸已列出數位比較突出的「台獨」頑固分子下，將來也可能針對一些陸方認定的「首要份子」、「組織者」採取動作，包括發布通緝令、立案調查等。

至於陸方能否「跨海抓人」，沈杰坦言，以目前狀況，若待在台灣，陸方也無法過來抓人，且在國際引渡慣例上，如果他國認為「台獨行為」是政治犯罪，對於「政治罪」的一般不會引渡，因為引渡條約主要還是針對如簽約國雙方都認為是犯罪的行為，如殺人等；但若前往與大陸友好的國家，認為「台獨行為」不是政治罪，且兩國有引渡條約，或是前往大陸本土、港澳均仍有風險。

沈杰補充，陸方既然宣布對台獨頑固份子「終身追責」，也是對一旦統一後留下操作空間。因此，此次意見一方面提供大陸有關部門執行上的依據，也是要進一步威懾台獨。

台獨 引渡 通緝

延伸閱讀

北京下重手 推動台灣加入國際組織也「犯罪」

陳妍希爆婚變後首現身 驚現「臉部浮腫像哭過」

陸國防部：解放軍將全面加強練兵備戰 粉碎台獨分裂圖謀

陸頒新規懲治台獨分子 「4情形」最嚴重可判死刑

相關新聞

陸若通緝台獨頑固份子 律師：引渡須看他國政治罪認定

大陸今（21日）發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，分裂國家罪最高可判死刑，嚴重可終身追責，延長追訴期，對於若台灣人被陸...

陸懲治台獨最高可判死刑 嫌疑人不到案也能審判

大陸21日發布關於懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，於今日起實施。值得注意的是，在追訴方面，大陸最高...

陸商務部公告：對原產於台灣苯乙烯續徵反傾銷稅

在大陸「二院三部門」21日下午發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》之際，大陸商務部同日下...

中歐貿易摩擦升溫恐爆貿易戰？陸商務部：責任全在歐方

歐中近期貿易衝突不斷，歐盟對大陸電動車加徵關稅，中方則宣布對歐盟產豬肉發起反傾銷調查。媒體稱歐方擔心中歐貿易摩擦升級或引...

懲台獨衝擊兩岸 國台辦陳斌華：不涉廣大台灣同胞

大陸今（21日）發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，分裂國家罪最高可判死，嚴重可追訴終身。對於是否可能影響兩岸交流，大陸...

大陸宣布對台美韓苯乙烯續徵反傾銷稅 為期5年

大陸商務部公告，決定自2024年6月23日起，對原產於韓國、台灣和美國的進口苯乙烯徵收反傾銷稅，稅率為韓國6.2％—7....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。