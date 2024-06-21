中國掀起赴日購物熱潮 海南免稅商品銷售暴跌

中國今年掀起赴日本旅遊購物熱潮，加上免稅化妝品價格優勢不再，海南島免稅購物遇冷，5月份免稅購物金額暴跌38%。受此衝擊，免稅概念股龍頭「中國免稅品集團」今天股價再創新低，自歷史最高點迄今已跌掉84%。

綜合21世紀經濟報導、新浪財經，海口海關18日公布，5月份海南離島免稅購物41.88萬人次，比去年同期減少16.02%。免稅購物金額人民幣19.74億元（下同，約新台幣88億元），大減38.27%。免稅購物件數230.88萬件，也大減38.47%。

今年前5月，海南離島免稅購物300.40萬人次，年減9.72%。免稅購物金額169.10億元，減少29.57%。免稅購物件數1793.42萬件，減少36.33%。

報導引述業內人士指出，出境遊的火爆，分流了相當一批消費力，比如不少消費者紛紛把握日圓大幅貶值的契機，前往日本購物。另一個重要原因是國際美妝巨頭在國內零售和免稅管道全面漲價，也導致以香水化妝品為主的離島免稅消費收入銳減。

中國國家移民管理局數據顯示，今年端午節中國大陸居民出入境246.6萬人次，較去年同期增長25.4%；今年五一勞動節假期出入境476.8萬人次，較去年同期增長38%；今年第1季出入境6954.1萬人次，更是激增114.9%。中國遊客去得最多的就是日本。

日本國家旅遊局20日發布的最新數據顯示，5月份的訪日遊客人數達到304萬，其中，中國大陸遊客超過54萬人，次於韓國排名第二，比去年同期大幅增長305.5%，已恢復到2019年疫情前同期的72%。相當多中國遊客就是衝著購物去日本。

數據顯示，今年第1季，中國赴日旅遊人數超過110萬人，暴增826.1%。在此期間，中國遊客在日旅遊消費金額達到驚人的150億元，人均消費接近1.39萬元。

一名中國遊客指出，日本的LV精品店裡都是中國人，算上各類優惠，一個2萬元的包能便宜3、4000元。日圓貶值下，不少奢侈品在日本買比在中國買要便宜近10%至50%。

此外，國際知名美妝品牌今年紛紛提高售價。一名旅遊零售商透露，美妝巨頭提高了海南免稅商的進貨價格，同時限制折扣力度，導致從離島免稅管道購買的香水化妝品價格沒有以前便宜，對消費者的吸引力減弱。而香水化妝品是海南各大離島免稅商的核心利潤來源，銷售占比超過一半。

海南免稅購物失去吸引力，免稅龍頭中國中免集團去年股價大跌61%後，今年迄今又跌逾19%，今天在A股收盤報64.66元，較2021年歷史高點的403.78元，股價已跌掉84%。

報導指出，中國中免的股價此前一度達到400元以上，市值超過8000億元，獲得一眾明星機構股東或知名投資人熱捧。當時市場主流觀點認為，免稅這門生意模式優秀，中國每年這麼多海外消費，只要有一部分留在國內免稅店消費，也能讓免稅店賺得盆滿缽滿。時過境遷，隨著免稅概念股降溫，中國中免在資本市場熱度也大幅下滑。