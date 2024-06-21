快訊

宛如逃難…乘客拖行李「滿身泥濘」 新自強號骨折司機員甫脫困

新自強號乘客憶撞落石瞬間「比車禍恐怖」 曝首節車廂受損、醫護急奔救援

賀軍翔涉性侵疑雲GG！新戲拍一半確定換角 製作方：違背雙方誠信

大陸懲治台獨「意見」出爐 學者：達成三目的

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（聯合報系資料照）
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（聯合報系資料照）

大陸公布懲治台獨「意見」，淡江大學兩岸中心主任張五岳21日分析，大陸此舉可以達成三目的，分別是對內有交代、對國際社會有所宣示，以及對台能夠威嚇，彰顯出對台國民待遇跟同等待遇。

大陸國台辦21日與最高法院、最高人民檢察院、公共安全部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，

張五岳指出，大陸國台辦已經講過幾次「依法懲獨」，因此「意見」中提到缺席審判部分，大陸是可以發布全球通緝台獨頑固分子，若這些人進入大陸港澳，以及跟大陸簽有引渡協議的國家，恐怕會被捕。

張五岳認為，北京方面對台「硬的手段」都已經出手，包括首先的外交孤立封殺 ，其次文攻武嚇，第三就是貿易脅迫，而最後則是法律懲獨。

張五岳提到，「大陸透過兩高、三部的方式，首先對內部要有所交代，是大陸掌握主導權。第二個當然對國際社會有所宣示，明確兩岸是一國，台獨是大陸於法難容。第三個當然就是對台能夠威懾 ，最重要是透過法律戰跟輿論戰。」

張五岳解釋，大陸這次不是用人大立法，而是用「意見」來包括既有的法律像是反分裂國家法、中華人民共和國刑法、刑事訴訟法，代表沒有單獨立法必要。「像是中華人民共和國刑法102、103條就有談到危害中華人民共和國主權、分裂國家相關。」

張五岳補充，大陸對台對台政策向來是「軟硬兩手」，既然軟的方面提供台商和台灣人國民待遇跟同等待遇，那硬的方面也是要台灣人等同大陸同胞遵守大陸的國家法律。

台灣人 台獨 張五岳

延伸閱讀

懲台獨衝擊兩岸　國台辦陳斌華：不涉廣大台灣同胞

陳妍希爆婚變後首現身 驚現「臉部浮腫像哭過」

陸國防部：解放軍將全面加強練兵備戰 粉碎台獨分裂圖謀

陸頒新規懲治台獨分子 「4情形」最嚴重可判死刑

相關新聞

陸若通緝台獨頑固份子 律師：引渡須看他國政治罪認定

大陸今（21日）發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，分裂國家罪最高可判死刑，嚴重可終身追責，延長追訴期，對於若台灣人被陸...

陸懲治台獨最高可判死刑 嫌疑人不到案也能審判

大陸21日發布關於懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，於今日起實施。值得注意的是，在追訴方面，大陸最高...

陸商務部公告：對原產於台灣苯乙烯續徵反傾銷稅

在大陸「二院三部門」21日下午發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》之際，大陸商務部同日下...

中歐貿易摩擦升溫恐爆貿易戰？陸商務部：責任全在歐方

歐中近期貿易衝突不斷，歐盟對大陸電動車加徵關稅，中方則宣布對歐盟產豬肉發起反傾銷調查。媒體稱歐方擔心中歐貿易摩擦升級或引...

懲台獨衝擊兩岸 國台辦陳斌華：不涉廣大台灣同胞

大陸今（21日）發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，分裂國家罪最高可判死，嚴重可追訴終身。對於是否可能影響兩岸交流，大陸...

大陸宣布對台美韓苯乙烯續徵反傾銷稅 為期5年

大陸商務部公告，決定自2024年6月23日起，對原產於韓國、台灣和美國的進口苯乙烯徵收反傾銷稅，稅率為韓國6.2％—7....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。