大陸懲治台獨「意見」出爐 學者：達成三目的

大陸公布懲治台獨「意見」，淡江大學兩岸中心主任張五岳21日分析，大陸此舉可以達成三目的，分別是對內有交代、對國際社會有所宣示，以及對台能夠威嚇，彰顯出對台國民待遇跟同等待遇。

大陸國台辦21日與最高法院、最高人民檢察院、公共安全部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，

張五岳指出，大陸國台辦已經講過幾次「依法懲獨」，因此「意見」中提到缺席審判部分，大陸是可以發布全球通緝台獨頑固分子，若這些人進入大陸港澳，以及跟大陸簽有引渡協議的國家，恐怕會被捕。

張五岳認為，北京方面對台「硬的手段」都已經出手，包括首先的外交孤立封殺 ，其次文攻武嚇，第三就是貿易脅迫，而最後則是法律懲獨。

張五岳提到，「大陸透過兩高、三部的方式，首先對內部要有所交代，是大陸掌握主導權。第二個當然對國際社會有所宣示，明確兩岸是一國，台獨是大陸於法難容。第三個當然就是對台能夠威懾 ，最重要是透過法律戰跟輿論戰。」

張五岳解釋，大陸這次不是用人大立法，而是用「意見」來包括既有的法律像是反分裂國家法、中華人民共和國刑法、刑事訴訟法，代表沒有單獨立法必要。「像是中華人民共和國刑法102、103條就有談到危害中華人民共和國主權、分裂國家相關。」

張五岳補充，大陸對台對台政策向來是「軟硬兩手」，既然軟的方面提供台商和台灣人國民待遇跟同等待遇，那硬的方面也是要台灣人等同大陸同胞遵守大陸的國家法律。