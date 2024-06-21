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懲台獨衝擊兩岸 國台辦陳斌華：不涉廣大台灣同胞

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華說，意見只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，不涉及廣大台灣同胞。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華說，意見只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，不涉及廣大台灣同胞。記者陳政錄／攝影

大陸今（21日）發布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，分裂國家罪最高可判死，嚴重可追訴終身。對於是否可能影響兩岸交流，大陸國台辦發言人陳斌華回應說，意見只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，不涉及廣大台灣同胞，並喊話「台獨」頑固分子盡快痛改前非。

大陸國台辦21日下午聯合大陸最高法院、檢察院、公安部、司法部官員召開聯合發布會，發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，共22條，自即日起實施。這場發布會僅開放駐北京的台灣媒體和大陸媒體參加，並僅開放大陸媒體在安排下提問。

對於被問到或許有台灣民眾擔心影響言論自由，對參與兩岸交流產生疑慮，陳斌華回應說，運用刑事司法手段懲處分離國家犯罪者、維護國家核心利益，是世界各國通行做法。

他稱，「台灣是中國的一部分」，國家絕不允許「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式「把台灣從中國分裂出去」。依法懲罰「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，合情合理合法。

陳斌華說，《意見》從標題到正文都清晰指明，刑事懲治措施只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子，以及他們實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不涉及廣大台灣同胞。

他說，「台獨」是導致台灣兵兇戰危、民眾利益受損的最大禍源。只有依法嚴懲「台獨」分裂犯罪，台灣同胞才能安享兩岸關係和平發展紅利，才能真正過上平安寧的好日子。

對於意見稱，懲治的是「台獨」頑固分子，陸方是否還會涉及其他人，陳斌華說，對於實施《意見》規定的分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為的「台獨」頑固分子，大陸國家執法司法機關都將堅決採取懲治措施，依法嚴懲不貸。

陳斌華表示，奉勸「台獨」頑固分子在懲「獨」法網和刑事利劍面前，儘早認清情勢、趕緊懸崖勒馬、盡快痛改前非。

在此之前，大陸已公布十名「台獨」頑固分子，包括副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮和前行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃，以及現任國防部長顧立雄和蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等台灣政治人物。

大陸國台辦21日下午聯合大陸最高法院、檢察院、公安部、司法部官員召開聯合發布會，發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，共22條，自即日起實施。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦21日下午聯合大陸最高法院、檢察院、公安部、司法部官員召開聯合發布會，發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，共22條，自即日起實施。記者陳政錄／攝影

台獨 司法 陳斌華

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