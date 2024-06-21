陸發布懲治台獨意見 這些人最危險

大陸國台辦今（21日）聯合多部門發布關於懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，即日起實施，雖發布會上，國台辦未透露台灣是否將有更多人被陸方列為「台獨頑固份子」，但過去已被點名的副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮和前行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃等共十人，都很可能成為「被審判」對象。

據大陸最高法院、最高人民檢察院、公共安全部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，共22條，對犯分裂國家罪危害特別嚴重的，可判處死刑，對首要份子處無期徒刑或十年以上有期徒刑等。

另，大陸最高檢察院重大犯罪檢察廳副廳長張慶彬還稱，若經核准，可以在犯罪嫌疑人不到案的情況下移送起訴，經審查符合缺席審判程序適用條件的，應當決定開庭審判。

因此，在陸方強調對台獨頑固份子終身追責下，過去曾被點名的台灣政壇人物，和主張台獨者，都有可能成為「被審判」對象。

大陸所謂《「台獨」頑固分子清單》最早是大陸國台辦發言人朱鳳蓮，於2020年11月的記者會上證實，陸方正制定清單，表示將採取精準打擊措施。後，2021年5月，朱鳳蓮在答問時點名時任外交部長吳釗燮屬「台獨」頑固分子，稱將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責；同年11月，朱鳳蓮點名吳釗燮、時任行政院長蘇貞昌、時任立法院長游錫堃在實施懲戒的名單中。

2022年8月，中共中央台辦（大陸國台辦）進一步發布，將蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等人也列入台獨頑固分子清單，名單增至10人。

另，5月15日賴清德總統520就職前，大陸國台辦發言人陳斌華在記者會上宣布，對黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑5位台灣名嘴及其家屬實施懲戒，表示他們蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，但未明確他們是否被列入清單。當時，陳斌華也曾表示，將推出「懲『獨』法律措施」。