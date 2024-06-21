中歐貿易摩擦升溫恐爆貿易戰？陸商務部：責任全在歐方

歐中近期貿易衝突不斷，歐盟對大陸電動車加徵關稅，中方則宣布對歐盟產豬肉發起反傾銷調查。媒體稱歐方擔心中歐貿易摩擦升級或引發「貿易戰」，大陸商務部發言人21日對此回應，歐方不斷升級貿易摩擦，並可能引發「貿易戰」，責任完全在歐方，並指出歐方至少做了「三個沒有」。

大陸商務部表示，中方不願看到中歐當前的貿易摩擦局面。中方始終秉持雙方領導人共識精神，在雙邊會見、世貿組織第13屆部長級會議（MC13）等多雙邊場合，通過各種方式向歐盟機構及成員國闡明中方立場，展示開放合作態度，明確要求通過對話協商妥善解決問題。但歐方不斷挑起貿易爭端。僅2024年以來，歐方就密集推出31項對陸貿易投資限制措施，包括25項貿易救濟措施，並發起外國補貼條例調查、國際採購工具調查，嚴重干擾中歐經貿合作。

大陸商務部稱，歐方不斷升級貿易摩擦，並且至少做了「三個沒有」。一是未落實領導人共識。中歐雙方領導人在深化合作、妥處分歧方面一直有廣泛共識，彈此次歐方反補貼調查中，歐方罔顧客觀事實，不顧中方多次嚴正交涉，預設調查結果、裁出不當稅率，損害雙方企業利益，破壞中歐經貿合作大局。

二是沒有遵守世貿組織規則。大陸商務部稱，歐盟執行委員會在沒有產業申請的情況下，以保護本土產業為由，自主發起對中國電動汽車反補貼調查，證據充分性和調查正當性不足。像是調查過程中不當使用反補貼調查工具，未按規則和既往實踐抽取樣本，預披露的調查結果完全無視中國企業配合調查所提供的資訊，人為捏造和誇大所謂的「補貼」項目，違規裁定高額稅率。

三是沒有保護企業合法權益。大陸商務部指出，此次歐方反補貼調查中，要求中國企業提供過於寬泛的訊息，很多涉及商業敏感資訊和企業核心秘密，窺探中國企業商業秘密和知識產權。歐方隱匿歐盟生產企業資訊，不及時、不完整披露盟內產業受損評估，擠壓中國企業問卷填答時間，侵蝕中國企業的知情權和抗辯權。

大陸商務部最後指出，歐方的做法是典型的保護主義，中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移，希望歐方能言行一致，落實好雙方領導人達成的共識，照顧雙方合理關切，按照世貿組織規則，通過對話協商處理分歧，回到中歐正確相處之道，避免貿易摩擦升級失控。