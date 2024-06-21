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陸懲治台獨最高可判死刑 嫌疑人不到案也能審判

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
對於懲治台獨頑固份子的意見，大陸最高檢察院重大犯罪檢察廳副廳長張慶彬表示，若經核准，可以在犯罪嫌疑人不到案的情況下移送起訴和開庭判刑。記者陳政錄／攝影
對於懲治台獨頑固份子的意見，大陸最高檢察院重大犯罪檢察廳副廳長張慶彬表示，若經核准，可以在犯罪嫌疑人不到案的情況下移送起訴和開庭判刑。記者陳政錄／攝影

大陸21日發布關於懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，於今日起實施。值得注意的是，在追訴方面，大陸最高檢察院重大犯罪檢察廳副廳長張慶彬表示，若經核准，可以在犯罪嫌疑人不到案的情況下移送起訴，經審查符合缺席審判程序適用條件的，應當決定開庭審判。

據大陸最高法院、最高人民檢察院、公共安全部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，共22條，對犯分裂國家罪危害特別嚴重的，可判處死刑，對首要份子處無期徒刑或十年以上有期徒刑等。

意見還表示，立足依法嚴懲，重申從重處罰情節和不受追訴期限等情形。其中，對於「台獨」頑固分子，在大陸公安機關、國家安全機關立案偵查，或者人民法院受理案件以後逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制等。

對此，大陸最高檢察院重大犯罪檢察廳副廳長張慶彬在回答媒體提問時說，根據《意見》，只要大陸執法司法機關認定需要及時追溯審判，經過最高人民檢察院核准，可以在犯罪嫌疑人不到案的情況下，公安機關、國家安全機關依法向人民檢察院移送起訴。

他並指，大陸檢察院經審查認定其犯罪事實清楚，證據確實、充分，依法應當追究其刑事責任的，可以向法院提起公訴，法院經審查符合缺席審判程序適用條件的，應當決定開庭審判。

張慶彬強調，只要實施了分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，我們都絕不容忍、絕不姑息，也絕不聽之任之，必將一追到底、依法嚴懲。

公安 台獨 司法

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