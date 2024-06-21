中國商務部：對台灣進口苯乙烯 續徵反傾銷稅
中國商務部今天發布複審裁定公告，對原產於台灣、韓國、美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限5年，23日起生效實施。
中國商務部官網21日發布複審裁定公告，作出上述表示。
中國2018年6月23日起，對原產於台灣、韓國和美國的進口苯乙烯（Styrene Monomer, SM）徵收反傾銷稅，稅率分別為，韓國6.2%－7.5%、台灣3.8%－4.2%、美國13.7%－55.7%，實施期限為5年。
中國商務部稱，由於中國苯乙烯產業申請，去年6月23日起對原產於台灣、韓國、美國的進口苯乙烯所適用的反傾銷措施進行期終複審調查；考量倘若終止反傾銷措施，恐再有傾銷發生的可能性，於是裁定繼續徵收。
中國商務部並稱，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自今年6月23日起，對原產於台灣、韓國和美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年，徵收反傾銷稅的產品範圍與原有反傾銷措施適用產品一致。
其中，對於台灣化學纖維股份有限公司徵收稅率為3.8%、其他台灣公司為4.2%。韓國公司徵收稅率最高達7.5%，美國公司徵收稅率最高達55.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言