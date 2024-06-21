避免太陽能產業低端產能重複 陸國家能源局將介入引導

大陸太陽能產業競爭激烈，大陸大陸國家能源局20日表示，將採取積極措施，合理引導太陽能上游產能釋放，避免低端產能重複建設，推動行業永續發展。

大陸國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍20日在新聞發布會上表示，中國太陽能行業確實競爭非常激烈，為引導產業健康發展，將與相關部門組織行業協會，適時發布產業規模、產能利用率和市場需求等訊息，合理引導太陽能上游產能建設和釋放，避免低端產能重復建設。

李創軍強調，不論從比較優勢還是全球市場需求的角度來說，大陸新能源產業都不存在所謂「產能過剩」問題。

李創軍表示，為引導產業健康發展，堅持集中式和分布式發展並重，一方面將加強建設以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風力和太陽能發電基地；另一方面，穩妥實施「千家萬戶沐光行動」，大力發展分布式太能陽發電，同時加快建設新能源基礎設施網絡，提高電網對包括太陽能在內的新能源發電的接納、配置和調控能力。

大陸國家能源局局長章建華則表示，在經濟全球化大背景下，供需平衡是相對的，不平衡往往是常態，在任何施行市場經濟體制的經濟體都可能發生，而且適度的供大於求，有助於整個產業技術進步和產品成本下降，解決這些問題主要依靠市場按照價值規律來進行調節。