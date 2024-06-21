中國允許俄企在邊境小銀行開戶 維持貿易避美制裁

美國近日宣布新一輪對俄制裁名單，包含俄國在中國唯一的銀行分行。外媒報導，中俄間貿易範圍縮小，然而中國近期鬆綁邊境小型銀行規範，允許俄企開戶，藉此維繫兩國貿易並規避美國制裁。

路透社報導引述消息人士指出，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）5月的訪問中國之行，對於確保中俄兩國間的貿易與支付管道有幫助。

報導指出，目前中國提出的「解決方式」是允許中國東北邊境的多間規模較小的地區性銀行，接受俄國企業開設帳戶。由於這些銀行在西方國家的業務有限，甚至完全沒有，因此這些銀行可以暫時避開美國的制裁措施，「這顯示莫斯科和北京之間面對外在情勢，必須選擇更加複雜的方式確保雙邊的支付管道」。

此外，選擇邊境地區的銀行也有利於俄企的相關人員處理兩國間的交易。

報導分析，這樣的措施在俄羅斯外貿銀行（VTB）的上海分行遭美國制裁後，變得更加重要。據公開資訊顯示，俄中之間的貿易額在2023年時激增至2400億美元（約新台幣7.75兆元）。

然而這個管道也可能正在「縮小」，報導引述美國財政部一位官員指出，正在「確認」部分小型銀行的情形，因為這些銀行仍協助俄國軍事相關交易；也有中國支付市場的相關人士坦言，在中國沒有人願意僅僅因為協助俄國而遭受制裁並失去全球市場。