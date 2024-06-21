香港經濟狀況仍不穩 破產申請數破新高

在歷經3年的COVID-19疫情衝擊後，香港經濟仍然不穩，最新數字顯示，上月本地破產呈請達到871宗，創下近兩年新高。此外，香港今年首季經濟成長率低於去年第4季。

官方香港電台今天報導，根據破產管理署的最新數據，5月破產呈請達871宗，是2022年4月以來最高，且較去年同月增加35%。不過，當局實際發出的破產令為624宗，較去年同月下跌了9%。

另外，政府統計處公布，今年首季，整體本地生產總值（GDP）較上年同期上升2.7%，而去年第4季的漲幅則為4.3%。

同期比較，今年首季香港的進出口貿易、批發及零售業的增加值只上升1.1%，低於去年第4季的6.5%。

與此同時，今年3至5月，香港的失業率為3%，與2至4月的失業率持平。