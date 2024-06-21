快訊

臉書驚見台北電梯住宅單坪3字頭 眾人見1格局搖頭：風水太差

打雷了！午後對流雲系發展旺 大雨炸北北基等10縣市

鴻海站上200很貴？專家點1關鍵分析「這時間還可以買進」

香港經濟狀況仍不穩 破產申請數破新高

中央社／ 香港21日電

在歷經3年的COVID-19疫情衝擊後，香港經濟仍然不穩，最新數字顯示，上月本地破產呈請達到871宗，創下近兩年新高。此外，香港今年首季經濟成長率低於去年第4季。

官方香港電台今天報導，根據破產管理署的最新數據，5月破產呈請達871宗，是2022年4月以來最高，且較去年同月增加35%。不過，當局實際發出的破產令為624宗，較去年同月下跌了9%。

另外，政府統計處公布，今年首季，整體本地生產總值（GDP）較上年同期上升2.7%，而去年第4季的漲幅則為4.3%。

同期比較，今年首季香港的進出口貿易、批發及零售業的增加值只上升1.1%，低於去年第4季的6.5%。

與此同時，今年3至5月，香港的失業率為3%，與2至4月的失業率持平。

失業 破產 香港

延伸閱讀

快收藏：下港女子的香港必比登推薦：多元美味的街邊小吃

疑似中港大媽日本藥妝店互毆！影片瘋傳小紅書：丟臉丟到國外

時代遞嬗 陳就娣紀念中心再創新頁

中概股赴美IPO又遇路障 那斯達克嚴審陸港業者上市申請

相關新聞

缺乏應用場景 蘋果Vision Pro大陸銷售表現恐遇冷

蘋果Vision Pro大陸國行版14日開啟預售，將於28日正式發售，然而預售表現不佳，有專家分析，這或許和蘋果在大陸國...

海南消費券發威 帶動三亞15億消費

「離島免稅消費券趕緊衝，最高立減2500元（人民幣，下同）。」19日，三亞市正在滾動發放離島免稅消費券。今年以來，海南官...

重慶、東協 加強電力裝備產業合作

2024中國（重慶）——東協電力裝備製造產業合作創新大會18日在重慶市涪陵區舉行。本次活動吸引東協十個國家的40餘名嘉賓...

長春光博會簽約 投資206億

2024長春國際光電博覽會（長春光博會）於19日舉行項目集中簽約，91個項目總計投資額達206億元（人民幣，下同）。長春...

陸支持小巨人企業 聚焦重點領域

中國大陸財政部、工業和信息化部（兩部門）19日公布，2024—2026年，聚焦重點產業鏈、工業「六基」及戰略性新興產業、...

河南促進民營經濟 推出31措施

河南省18日發布《關於促進民營經濟發展壯大的實施意見》，針對民營企業關注的市場准入、公平競爭、融資服務、法治保障等問題分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。