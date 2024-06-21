香港經濟狀況仍不穩 破產申請數破新高
在歷經3年的COVID-19疫情衝擊後，香港經濟仍然不穩，最新數字顯示，上月本地破產呈請達到871宗，創下近兩年新高。此外，香港今年首季經濟成長率低於去年第4季。
官方香港電台今天報導，根據破產管理署的最新數據，5月破產呈請達871宗，是2022年4月以來最高，且較去年同月增加35%。不過，當局實際發出的破產令為624宗，較去年同月下跌了9%。
另外，政府統計處公布，今年首季，整體本地生產總值（GDP）較上年同期上升2.7%，而去年第4季的漲幅則為4.3%。
同期比較，今年首季香港的進出口貿易、批發及零售業的增加值只上升1.1%，低於去年第4季的6.5%。
與此同時，今年3至5月，香港的失業率為3%，與2至4月的失業率持平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言