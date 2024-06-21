缺乏應用場景 蘋果Vision Pro大陸銷售表現恐遇冷

蘋果Vision Pro大陸國行版14日開啟預售，將於28日正式發售，然而預售表現不佳，有專家分析，這或許和蘋果在大陸國內缺乏生態內容應用場景有關。

據瀟湘晨報報導，此次Apple Vision Pro預售情況較為冷清，直至14日下午該款產品仍可預定，且發售當日就可以拿到。大多數消費者對於 Vision Pro還處於觀望狀態，紛紛選擇預約試用，以長沙地區來說，預約試用日期已排到7月4日。

一位長沙的消費者告訴瀟湘晨報記者，「太貴了，又不像手機這類剛需產品，有閒錢且熱衷科技產品的才會買。」

目前蘋果中國官網顯示，256GB版售價人民幣2萬9,999元（約合新台幣12.8萬元），512GB版人民幣3萬1,499元，1TB版3萬2,999元。

IDC中國分析葉青清表示，Vision Pro作為蘋果MR的初代產品，價格和入手難度等方面，對消費者有比較高的門檻要求，加上使用場景和軟體配套也存在侷限，必定不會是大眾化的產品。

雖然面向一般消費者的反應不佳，但大陸電商卻反應躍躍欲試。第一財經指出，以京東和淘寶來說，可以在官網實現1:1展示真實商品，消費者可以在家電與家居等商品中進行選擇，並直接拖移到家中場景，展現商品外觀與尺寸與家中環境的搭配，還能真實體驗無人機的避障功能。葉青清指出，由於Vision Pro使用的落腳點相對少，此舉有助於Vision Pro的使用落地。