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福建大暴雨 70萬人受災經濟損失438億元

中央社／ 台北21日電

中國南方近日多地暴雨成災，福建是重災區之一。截至19日晚上，福建已有70.2萬人受災，倒塌和嚴重損壞房屋4490間，直接經濟損失人民幣98.4億元（約新台幣438億元）。

澎湃新聞20日報導，9日至18日，福建多地出現持續強降雨。據福建省人民政府防汛抗旱指揮部的訊息，截至19日晚上8時，福建省7個設區市和平潭綜合實驗區43個縣538個鄉鎮有70.2萬人受災，倒塌和嚴重損壞房屋4490間，一般損壞房屋5180間；農作物受災50.36千公頃，直接經濟損失98.4億元。

據澎湃新聞此前報導，近日福建大暴雨最少造成8人死亡，包括在武平縣及上杭縣。

福建省龍巖市武平縣16日出現暴雨，當時福建省氣象局評估，暴雨已達極端事件強度。武平縣多個鄉鎮出現山體滑坡，造成4人死亡、2人失蹤。

另外，16日至17日，福建上杭茶地、廬豐等15個鄉鎮24小時降雨量破歷史極值。當時報導指，強降雨在當地造成4人死亡。

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