大陸央行6月LPR報價按兵不動

中國人民銀行【中國人民銀行】中國人民銀行是中國大陸的中央銀行，簡稱「人行」，負責制定及執行貨幣政策，並管理外匯市場、外匯存底、銀行同業拆款市場、黃金市場及發行人民幣。中國人民銀行下轄貨幣政策委員會，是大陸貨幣政策的諮詢機構，其職責是綜合分析總體經濟形勢，根據大陸總體經濟調控目標，討論貨幣政策事項並提出建議。 （大陸央行）昨（20）日公布，6月貸款市場報價利率（LPR）按兵不動，1年期LPR維持3.45％，連續第十個月持平；5年期以上LPR維持3.95％，連續四個月持平。專家分析，後續LPR仍有調降空間，但需要綜合考慮銀行淨利差及實體經濟復甦情況。

據《北京日報》指出，6月LPR報價持平，主要源自於6月中期借貸便利（MLF）操作利率維持在2.5%不變，LPR報價的定價基礎未變更。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，4月以來，叫停「手工補息（高利攬儲）」對改善銀行負債成本起到一定作用，但料需到第2季末和第3季才能起到明顯成效。在此期間，貸款利率仍在下行，尤其是5月17日取消房貸利率下限、降低首付比例與公積金貸款利率等，帶動銀行利差繼續承壓。

分析指，銀行利差下行造成的營收和利潤缺口，會影響銀行抗風險能力和持續服務實體經濟的能力。在此之下，商業銀行進一步調降LPR的空間也大幅縮小。