大陸證監會：挺企業境外上市

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸證監會副主席方星海於2024陸家嘴論壇上指出，要繼續加快大陸企業境外上市備案速度，今後要特別強調支持對融資額較大、科技創新實力強的企業到境外上市，並要盡快予以上市備案，在支援大陸企業到境外上市時，更多選擇到香港上市。

他還指，境外上市備案現在速度雖較早前有增加，但速度還不夠快。

方星海表示，自去（2023）年3月底監管上市備案的辦法發布以來，大陸的企業到境外上市非常活躍。

截至18日止，證監會一共備案158家企業赴境外上市，其中有85家是至香港上市，另有73家企業赴美國上市。

方星海進一步說，對於境外上市，證監會的態度是要加快備案，雖然速度雖較早前有加快，但境外上市備案畢竟是新生事物，速度還不夠快，還要繼續加快備案速度。

另，方星海稱，「目前排隊境外上市的企業非常多，是個好事，表明中國的一大批企業非常活躍，絕對不躺平，都想做大做強，對於這樣的企業要大力支持。」

美國 躺平 香港

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