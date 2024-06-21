A股企業買庫藏股爆發 今年來超過1,500家實施

上證指數昨（20）日收在3,005.44點，下跌0.41%，險守3,000點關口。與此同時， A股【A股】A股的正式名稱為「人民幣普通股票」，是由中國大陸境內的公司發行，在上海證券交易所或是深圳證券交易所掛牌，供境內機構、組織或個人（不含台灣、香港、澳門投資者）以人民幣認購和交易的普通股票。A股以無紙化電子記帳，實行「T+1日」交割制度（隔日需完成交割），漲跌幅限制為10%。 上市公司股票回購（ 庫藏股【庫藏股】所謂「庫藏股」，是指企業基於「維護公司信用及股東權益」與「轉讓股份予員工」等目的，買回本身已發行在外的股票。依規定庫藏股必須在六個月內再發行，否則應辦理註銷以進行減資。實施庫藏股，往往具有短期提振股價的市場心理效應，不過，若投資人要投資實施庫藏股的公司股票，仍需以基本面為依歸，評估產業前景以及公司獲利能力。 ）大爆發，今年以來，超過1,500家公司實施股票回購，金額達人民幣955億元（約新台幣4,260億元），創歷史同期新高，並超過去年全年。

上證指數在今年農曆年前自2,635點歷史低位展開反攻，到5月20日見到波段高點3,174點，三個多月期間最大漲幅達到20.45%，也邁入技術性 牛市【牛市】牛市（Bull market）一般是指多頭市場，代表股市、經濟呈現看好上漲的局面。當投資人預期未來股價會上漲、看好股市前景時就稱為多頭市場。至於為什麼稱為「牛」，有一種說法是因為牛在攻擊時會將牛角往上頂，令人聯想到股市行情曲線往上；另一種說法是當股價上漲、市場熱絡之時，交易所裡投資人有若牛群般萬頭攢動，因而稱為牛市。 。不過，自5月20日後開始拉回修正，至昨日盤中最低來到3,001.77點，修正幅度已超過5%，並打響3,000點保衛戰。

分析指出，目前A股市場仍處於震盪築底階段，並且是反彈行情中的調整，通常持續一到二個月時間完成，伴隨成交量萎縮到極點，市場有機會達到波段翻轉的條件。

與此同時，20日共30家A股上市公司發布回購公告。今年來，已有超過1,900家上市公司發布回購公告，超過1,580家上市公司已經實施回購。

據《中國證券報》報導，目前滬深300動態 本益比【本益比】本益比（Price-to-Earnings Ratio\, P/E或PER）的計算方式為：股價／每股盈餘（EPS）。在中國大陸習慣稱為「市盈率」。市場一般將本益比視為評估股票價格是否合理的參考指標之一。 為11.88倍，處於歷史偏低位置。今年以來，A股市場估值一直處於歷史偏低位置，1月底、2月初更處於歷史極低位置。分析指，伴隨市場估值持續處於歷史低點，今年來，A股上市公司回購潮力道遠超往年。

具體來看，通威股份回購金額上限為人民幣40億元，海康威視回購上限為人民幣28.94億元，伊利股份回購金額上限為人民幣20億元，韋爾股份、九安醫療、恆瑞醫藥、凱萊英的回購金額上限均為人民幣12億元。

而已實施回購的公司中，有11家上市公司今年以來回購金額已超過人民幣9億元，其中藥明康德今年來已回購金額達人民幣20億元，三安光電達人民幣19.90億元，寧德時代、九安醫療、順豐控股均超人民幣10億元，韋爾股份、格力電器、上汽集團、中國建築、和邦生物、保利發展已回購金額均超人民幣9億元。