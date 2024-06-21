人民幣貶到七個月新低 至7.1192

人民幣對美元中間價昨（20）日下調33個基點至7.1192，為去年11月23日來近七個月新低，在岸價（CNY）跌破7.26關口，離岸價（CNH）亦失守7.28，均為近七個月來的新低位。

在岸人民幣對美元匯率20日下午盤收報7.2605，較前一交易日官方收盤價下跌35個基點或0.05%，來到去(2023)年11月14日以來新低。

路透引述瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰分析，6月美國聯準會後聲明偏鷹派，料短期內美國降息無望， 中國人民銀行【中國人民銀行】中國人民銀行是中國大陸的中央銀行，簡稱「人行」，負責制定及執行貨幣政策，並管理外匯市場、外匯存底、銀行同業拆款市場、黃金市場及發行人民幣。中國人民銀行下轄貨幣政策委員會，是大陸貨幣政策的諮詢機構，其職責是綜合分析總體經濟形勢，根據大陸總體經濟調控目標，討論貨幣政策事項並提出建議。 （大陸央行）不降息也很難維持人民幣不貶值，「這兩天中間價有點引導貶值的意思」。

彭博引述澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh分析稱，現階段料北京當局不會允許人民幣大幅貶值。人民幣中間價繼續調弱，逼近下一心理關口7.12，為在岸人民幣跌破7.26開綠燈。這表明中國貨幣當局正在容忍人民幣進一步走軟，以緩解一些貶值壓力。

另，ING銀行大中華區首席經濟學家Lynn Song認為，人行繼續透過對人民幣中間價進行非常漸進的調整來應對貶值壓力。「鑑於這一政策立場，我們仍然預計，儘管中美利差壓力更大，但去年在岸人民幣見到7.34的水平，今年應該不會被跌破。」

澎湃新聞指，人行行長潘功勝19日在2024陸家嘴論壇上表示，人民幣匯率在複雜形勢下保持基本穩定。

今年主要發達經濟體貨幣政策轉向的時點不斷推後，中美利差保持在相對高位。中方堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，但同時強化預期引導，堅決防範匯率「超調」風險。