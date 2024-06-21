長春光博會簽約 投資206億

2024長春國際光電博覽會（長春光博會）於19日舉行項目集中簽約，91個項目總計投資額達206億元（人民幣，下同）。長春官方表示，這些項目將為該市打造千億元級光電資訊產業提供助力。

中新社報導，本屆長春國際光電博覽會展覽展示總面積約7萬平方公尺，吸引中外近700家光電企業參展。

本次簽約的91個項目涵蓋了「芯（晶片）、光、星、車、網」五大領域。其中，長春新區簽約項目及金額最多，23個項目投資總額達66.29億元。

長春新區管委會主任徐勇表示，長春新區是大陸第17個 國家級新區【國家級新區】中國大陸「國家級新區」是指由中國大陸國務院統一進行規劃和審批之特定地區，從成立到開發建設，都具有國家級戰略考量，相關特殊優惠政策和權限皆由國務院直接推出，擔負總體發展目標。 ，目前擁有光電企業360餘戶，集聚各類人才14.8萬人，率先在大陸東北啟動了長春智慧法務區建設。

光電資訊產業目前已成為長春重點發展的戰略性新興產業。2023年，長春光電資訊產業產值為750億元，同比增長10.6%。長春市副市長黃憲昱表示，2025年該市光電資訊產業產值力爭達到1000億元，光電企業達到1000戶以上。

黃憲昱向與會科研院所和企業代表重點介紹了該市發布的「星光20條」。該政策從優質企業培育、巨頭企業引進、科創平台建設、核心技術突破、產業生態完善等方面著手，拿出真金白銀支持光電產業發展。