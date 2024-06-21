重慶、東協 加強電力裝備產業合作

2024中國（重慶）——東協電力裝備製造產業合作創新大會18日在重慶市涪陵區舉行。本次活動吸引東協十個國家的40餘名嘉賓參會，意在加強成渝地區與東協國家在電力裝備製造產業領域合作。

中新社報導，「重慶與東協國家在電力裝備製造產業方面加強合作，不僅惠及雙方經濟發展，同時也可以共同開發第三方市場。」 RCEP【RCEP】區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）為中國大陸倡議的亞太經貿協定是，2022年1月1日對已批准的成員國生效，成員包括東協10國（印尼、柬埔寨、緬甸、寮國、越南、汶萊、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞），加上中國大陸、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭，共計15個成員國。 產業合作委員會主席許寧寧表示，經濟合作的重點是產業合作，除電力裝備製造業外，重慶與《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）成員國在食品業、中醫藥業及物流業等方面都有極大合作需求。

大會期間，涪陵區政府與RCEP產業合作委員會共同簽署戰略合作框架協議。協議稱，RCEP產業合作委員會將幫助涪陵擴大與RCEP成員國的貿易規模，協助涪陵在境內外開展商務洽談、交流會等經貿活動。同時，邀請RCEP成員國相關企業到涪陵考察投資，並根據實際情況在涪陵設立相關行業合作機制。

馬來西亞電業公會會長陳耀宗是首次到訪重慶，連日來走訪涪陵多家電纜和變壓器工廠，親眼見證大陸在太陽能、新能源領域的發展，並誠邀大陸廠家到東南亞發展。他也提到，大陸許多機電產品的製造標準並不適合東南亞國家，期待早日實現標準互認或製造符合海外標準的產品，這是中企走出去的重要條件。

2023年涪陵與東協國家實現進出口額42億元（人民幣，下同），其中機電產品出口金額達4.2億元，同比增長140%。目前，涪陵正圍繞化工新材料、金屬材料、新能源汽車、生物醫藥、食品及農產品加工等產業與東協國家推進合作。

會上，重慶科寶電纜股份有限公司與越南建築承包商協會、馬來西亞建築商總會、緬甸建築商聯合會簽訂戰略合作協議，在建築、電力產品等領域加強交流，擴大商務渠道，相互推介商機。