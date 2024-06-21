陸支持小巨人企業 聚焦重點領域

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
2024年大陸當局將先支持1000多家「小巨人」企業。圖為蘇州清越光電科技股份有限公司蒸鍍廠房，工作人員在操作設備，該公司為專精特新「小巨人」企業，產業化成果曾獲大陸製造業單項冠軍產品稱號。（新華社）
2024年大陸當局將先支持1000多家「小巨人」企業。圖為蘇州清越光電科技股份有限公司蒸鍍廠房，工作人員在操作設備，該公司為專精特新「小巨人」企業，產業化成果曾獲大陸製造業單項冠軍產品稱號。（新華社）

中國大陸財政部、工業和信息化部（兩部門）19日公布，2024—2026年，聚焦重點產業鏈、工業「六基」及戰略性新興產業、未來產業領域，通過財政綜合獎補方式，分三批次重點支持「小巨人」企業高質量發展。2024年首批先支持1000多家「小巨人」企業，以後年度根據實施情況進一步擴大支持範圍。

中新社報導，兩部門表示，中央財政資金將支持重點領域的小巨人企業打造新動能、攻堅新技術、開發新產品、強化產業鏈配套能力，同時支持地方加大對專精特新中小企業培育賦能。 　　

兩部門強調，支持小巨人企業加大科技創新投入，打造創新團隊；突破關鍵核心技術，產生原創性、顛覆性科技創新成果；以科技創新引領產業創新，加快科技成果向現實生產力轉移轉化；圍繞重點領域龍頭企業產業鏈供應鏈需求，加大產業化投入，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。 　　

兩部門公布，新一輪專精特新中小企業獎補政策擬沿用此前獎補標準，即按照每家企業連續支持三年，每家企業合計600萬元人民幣測算對地方的獎補數額。獎補資金總額的95%以上由省級財政部門直接撥付到小巨人企業，由企業圍繞打造新動能、攻堅新技術、開發新產品、強化產業鏈配套能力等目標任務自主安排使用；不超過獎補資金總額的5%可重點用於對小巨人企業培育賦能。

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