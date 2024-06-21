河南促進民營經濟 推出31措施

河南省18日發布《關於促進民營經濟發展壯大的實施意見》，針對民營企業關注的市場准入、公平競爭、融資服務、法治保障等問題分類施策，提出涉及營商環境、融資貸款、企業出海、現代企業制度等7個方面的31條舉措，促進民營企業行穩致遠。

中新社報導，公開數據顯示，河南市場主體達1094.03萬戶，民營經濟貢獻了該省四成以上進出口總值、五成以上地區生產總值、九成以上新增就業。

此次發布的《實施意見》，既有持續優化發展環境的利好政策，也有促進轉型升級、提升創新能力的務實舉措和強化法治保障、打造服務體系的精準施策。如落實市場准入負面清單制度等破除市場准入壁壘，完善融資支持政策制度加大對民營經濟政策支持力度，完善年輕企業家教育培訓體系促進其健康成長，引導建立健全現代企業制度實現高質量發展，引導民營企業推動數位化轉型、技術改造和標準化建設。

大陸假髮第一股、瑞貝卡的髮製品已出口世界40多個國家和地區。接替父親成為董事長後，80後鄭文青開始加速產品營銷渠道轉型創新，拓展更多線上業務，以應對市場調整。她說，公司持續動態調整組織結構和管理模式，現代企業制度建設是不斷調整的過程，制度是為業務服務的。

在紅棗加工龍頭企業「好想你」廠房，22道工序的紅棗自動化生產加工不停運轉，依託黑科技打造的凍乾智能生產廠房幾無工人身影。該公司副總裁石訓也是一名企二代，他說，一顆好棗需要符合近500個標準，農業加工企業建立現代企業制度，要進行標準化改革和數位化轉型。