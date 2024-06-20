大陸否認太陽能產能過剩 稱舊有產能需退出市場

中國太陽能產能過剩，業者獲利嚴重下滑之際，中國國家能源局今天公開否認新能源產能過剩，但坦承太陽能舊有產能仍有較大規模，需要逐步退出市場，表示將規範太陽能發電產業秩序，避免低端產能重複建設。

據中國國務院新聞辦公室發布，國新辦20日下午舉行「推動高質量發展」系列主題記會，邀請中國國家能源局長章建華率有關官員介紹情況，並答記者問。

針對歐美指中國新能源產能過剩，出口衝擊國際市場，章建華稱，中國的新能源行業是在開放競爭中練就了真本事，代表的是先進產能，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通貨膨脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出了巨大貢獻。中國新能源產業不存在所謂的「產能過剩」問題。

他說，以太陽能為例，一方面現在全球太陽能行業進入了景氣發展週期，企業擴產積極性高。據國際再生能源總署（IRENA）測算，為了實現巴黎氣候協定的目標，2030年全球太陽能累計裝機量將超過54億瓩，是2023年全球累計裝機量的近4倍。所以，發展的前景是非常看好的。

章建華提到，中國太陽能行業上游是以民營企業為主體，企業競爭充分，出於對未來市場的樂觀預期，企業紛紛選擇擴產。另一方面，新技術反覆運算、舊有（落後）產能退出尚需時間。

他指出，太陽能產業的技術進步速度非常快，2023年以來，新技術路線趨於穩定，整個產能設備投資成本大幅下降，企業不斷投產先進產能以維持整個市場競爭力，與此同時「舊有產能仍有較大規模，需要逐步退出市場」，新舊產能在技術路線轉換期共存也推高了行業總產能。

章建華並指出，部分企業核心競爭力有待提高，在整個行業技術不斷發展的背景下，部分企業由於缺乏持續優化工藝、改造升級生產線的能力，也逐漸失去了市場競爭力。

章建華說，下一步，國家能源局將採取積極措施，會同有關部門，進一步規範整個太陽能行業的發展秩序，推動行業健康可持續發展。

據發布，彭博新聞社記者提問：「太陽能電池板製造商一直在要求政府進行干預，以控制該行業新產能的增加，政府會採取什麼措施支持該行業？」。

中國國家能源局新能源和可再生能源司長李創軍表示，將會同相關部門組織行業協會適時發布產業規模、產能利用率和市場需求等訊息，合理引導太陽能上游產能建設和釋放，避免低端產能重複建設，努力營造良好的市場環境。

中國太陽能產業正面臨產能過剩、獲利嚴重下滑的困境。

陸媒鈦媒體今天指出，今年第1季的太陽能新增裝機量達46GW（百萬瓩），比去年同期大增36%。與之形成鮮明對比的是各家廠商的第1季財報，能夠真正實現盈利的寥寥無幾。在新一輪的產能擴張中，幾乎所有企業都成了行業無序擴張的受害者。各環節的產能，嚴重超過了當前的裝機需求，這種增長並非均衡，導致價格競爭加劇，庫存高漲，企業利潤空間備受擠壓。

中原證券發布研報指出，今年第1季，太陽能概念股總營收人民幣2581.16億元（約新台幣1兆1512億元），年減16.72%；淨利潤82.46億元，大幅下滑80.58%。盈利能力呈持續下滑態勢，短期仍難有改觀。