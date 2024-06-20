上海市人工智慧大會 特斯拉微軟等500家企業參展

上海市將於7月舉辦「2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」，據官方消息，特斯拉、微軟、施耐德等500多家企業確定與會參展。

「2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」將於7月舉辦，論壇時間為7月4至6日、展覽時間為7月4至7日。上海市政府今天透過記者會對外說明這場大會籌辦最新情形。

據上海市政府新聞稿內容，上海市副市長陳杰於記者會上表示，上海市人工智慧產業規模以上企業從2018年183家成長至2023年348家，6年期間增加165家；產業規模從人民幣1340億元（下同，約新台幣6030億元），成長至逾3800億元。

據中國國家統計局定義，規模以上企業所指為年主營業務收入在人民幣2000萬元（約新台幣9000萬元）以上的企業。

這場大會將圍繞「以共商促共享、以善治促善智」主題，舉辦會議論壇、展覽展示、評獎賽事，邀請各界科學家、企業家、投資人與會討論人工智慧領域產業動向、最新技術；另也將在展場提供觀眾體驗人工智慧的機會。

展場將聚焦在機器人、自動駕駛等重點領域，集中展示人工智慧與創新應用最新成果；特斯拉、微軟、施耐德等500多家企業確定參展，國際企業、上海市外企業占比超過50%，展品數量超過1500項。