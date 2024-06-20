兩湖論壇傳陸方團來台被卡？ 陸委會：南投縣府未進一步申請
兩岸地方政府交流機制之一的「兩湖論壇」，今年由南投縣主辦，不過傳出日前南投縣府申請杭州市的先遣官員來台被我方政府阻擋，對此陸委會解釋，縣府原本是向文化部申請，但文化部認為不是其審查範圍，而縣府並未進一步申請。
陸委會副主委梁文傑20日下午，回應本報記者提問指出，關於南投縣兩湖論壇，「中間有一些小小誤解」，南投縣府原本申請杭州市台辦9人來台，但南投縣府向文化部申請，文化部認為這些是屬於台辦官員，不是文化部審查範圍，所以向縣府表示「要去找到主管機關」，而後來南投縣府並未進一步申請。
梁文傑指出，到目前為止，經過今日查詢與向縣府請教，「基本上這個團，目前南投縣府沒有要再申請的意思」，但仍有規劃9月底舉辦兩湖論壇，不過陸方好像沒有明確回應。
後續媒體追問中，梁文傑表示，文化部認為這不屬於文化交流，所謂之目的事業主管機關，「未必是指陸委會」，而縣府後來也並未再處理，也未向其他單位、包括陸委會進行申請。至於9月暫定的兩湖論壇，「也只是暫定，目前還未向我們提出申請」。
至於專業與商務交流放寬議題，梁文傑重申，大陸人士來台有30類，15類已經正常開放，剩下15類正在盤點，隨時動態檢討。他強調，雙方互相往來「我們還是樂見」，希望維持良好氣氛。
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