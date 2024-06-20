歐盟中國商會報告 加徵關稅影響中企在歐投資信心

歐盟中國商會19日發表報告，指歐盟宣布對中國進口純電動車加徵暫時性反補貼關稅，使中國新能源汽車企業在歐洲的銷量、聲譽受到負面影響，同時損害中國車企在歐投資信心。

香港經濟日報今天報導，歐盟中國商會19日發表與「中國經濟信息社」共同出版的「綠動歐洲：中國新能源汽車企業在歐發展報告」顯示，自反補貼調查以來，82%企業表示對歐投資信心有所下降；有73%和67%的受訪中國企業表示調查對其歐洲市場銷量和品牌聲譽產生負面影響。

另外，有83%企業的歐洲合作夥伴表達對合作的擔憂，各類經銷商、租賃公司開展合作的積極性、配合度明顯降低；72%企業表示其歐洲本地雇員對工作前景表示擔憂。

不過，多數的受訪中國企業表示仍將續深耕歐洲市場。67%企業表示歐洲市場對其全球布局的重要性不變，多數中國新能源汽車及相關企業透露今年在歐洲有進一步的招聘計劃，有企業表示招聘數量將超過200人。

針對外界質疑的補貼政策，報告提到，中國新能源汽車購置補貼政策經過多年退坡（遞減）調整，已於2022年底到期退出市場，並反指截至2023年，歐盟27個成員國還有20個國家為新能源汽車提供財政支持。

報告最後呼籲，面對低碳轉型，歐中雙方合作是唯一正確道路，強調加強供應鏈合作、政策互鑒、建立互任互信機制等方式，共建公平非歧視營商環境，為世界綠色經濟轉型作出切實貢獻。

歐盟中國商會會長徐辰於報告中表示，歐中雙方互利共贏的依賴關係，正面臨政治領域所傳導的壓力，也為中歐經貿合作增添新的不確定性，不過此份報告看得出多數受訪企業仍將歐洲作為海外布局的重要戰略地，期待歐方客觀看待中國企業對歐盟綠色轉型所做出的貢獻。