快訊

大量瓦斯外洩、泥水噴濺！新北中和工地挖破瓦斯管線 消防急疏散

新青安炒熱房市...買房最好時機？律師點出8關鍵：買得起是否等於養得起

博愛座存廢惹議 衛福部長：為求社會和諧一定保留 名稱可討論

陸6月LPR維持不變 專家：後續仍存下調空間

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸6月LPR維持不變，專家分析，後續LPR利率仍有調降空間，但由於目前內地經濟有效需求不足，經濟環境複雜，調降需要綜合考慮銀行淨息差及實體經濟復甦情況。（香港中通社）
大陸6月LPR維持不變，專家分析，後續LPR利率仍有調降空間，但由於目前內地經濟有效需求不足，經濟環境複雜，調降需要綜合考慮銀行淨息差及實體經濟復甦情況。（香港中通社）

中國人民銀行（大陸央行）20日公布，6月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，1年期LPR維持3.45％，連續第10個月持平；5年期以上LPR維持3.95％，連續4個月走穩。對此，有專家分析，後續LPR仍有調降空間，但調降需要綜合考慮銀行淨息差及實體經濟復甦情況。

北京日報指出，6月LPR報價持平，主要源自於6月MLF（中期借貸便利）利率維持不變，LPR報價的定價基礎未變更。 而LPR報價=MLF利率+加點，MLF利率作為LPR報價的錨定利率，其變動會對LPR產生直接有效的影響。

報導提到，17日，大陸央行進行人民幣1,820億元1年MLF操作，得標利率維持2.50%不變。在內外部雙重限制下，大陸6月市場關於降息的預期落空，使得本月LPR報價調降的機率大幅降低。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，4月以來，叫停「手工補息」對改善銀行負債成本起到一定作用，但料需到第二季末和第三季才能起到明顯成效。

溫彬再稱，在此期間貸款利率仍在下行，尤其是5月17日大陸穩地產政策集中推出，取消房貸利率下限、降低首付比例與公積金貸款利率等，各地相應跟進使新發生按揭貸款利率降幅明顯加大，商業銀行零售端價格進一步下行，帶動息差繼續承壓。

有分析再指，息差下行造成的營收和利潤缺口，會影響銀行的資本補充能力、抗風險能力和持續服務實體經濟的能力。在此之下，商業銀行進一步調降LPR的空間也大幅縮小。同時，個人房屋貸款領域集中推出多項降成本措施，有助於從供需兩端穩定地產、提振信心和需求，也使得透過再度調降LPR來呵護地產的緊迫性和必要性下降。

另，溫彬提到，此前存款利率下行的效果還在持續顯現，銀行存款成本下降確定性強，也使得透過降息引導LPR下行，促進實體部門融資成本下降改善投資、消費情緒的空間加大。

此外，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，考慮到商業銀行淨利差依然較大，存款市場結構變化，存款利率在經歷快速下降後調整空間有所收窄等，今年LPR利率即便調整，幅度也將低於去年。

周茂華進一步表示，後續預期央行透過總量與結構工具、改革手段（存款利率市場化調節、LPR利率改革潛力）等，有助於緩解銀行負債成本壓力，增強信貸能力，維持市場流動性合理充裕。「LPR利率仍有調降空間，但調降需要綜合考慮銀行淨息差及實體經濟復甦情況。」目前大陸經濟有效需求不足，經濟環境複雜。

大陸央行 實體經濟 負債

延伸閱讀

NVIDIA 迎百億活水加持 這檔 ETF 坐等抬轎

台積電（2330）每次賣出都要用更高價格買回！ 專家「學乖了」：所以400元以下有加碼

菲控中國海警衝撞又登船 專家：北京「切香腸戰略」進逼菲國

獨／黃鐙輝出道17年存款只剩6999 老婆：一切從頭來過

相關新聞

陸分析：電動車起火多發生在6至8月 碰撞並非主因

一般人對電動汽車的疑慮之一是容易起火燃燒。大陸央視新聞指出，根據過去六年企業報告的新能源汽車火災事故分布，可以看到，歷年...

陸6月LPR維持不變 專家：後續仍存下調空間

中國人民銀行（大陸央行）20日公布，6月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，1年期LPR維持3.45％，連續第10個月持...

關稅戰升高? 中盯上歐大排量油車

歐盟預計7月4日起對中國進口電動車加徵臨時反補貼稅，最高稅率達38.1%。中國和歐洲主要車企18日舉行閉門會議，與會中方...

香港私人會所「美國會」回購債券 非美籍投訴不公

香港私人會所「美國會」（The American Club Hong Kong）日前向持有債券的會員致函表示，以現時資金...

時隔5年 大連再辦夏季達沃斯 聚焦全球新經濟

2024年世界經濟論壇新領軍者年會（夏季達沃斯）將於6月25日至27日在大連舉行。本屆年會主題為「未來增長的新前沿」，旨...

德國副總理將訪中 經貿投資議題棘手

德國副總理兼經濟部長哈柏克本週訪問中國，時值歐中關於電動車關稅爭端升級，外媒報導，哈柏克除將表態公平競爭是德國「核心」利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。