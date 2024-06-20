陸6月LPR維持不變 專家：後續仍存下調空間

中國人民銀行（大陸央行）20日公布，6月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，1年期LPR維持3.45％，連續第10個月持平；5年期以上LPR維持3.95％，連續4個月走穩。對此，有專家分析，後續LPR仍有調降空間，但調降需要綜合考慮銀行淨息差及實體經濟復甦情況。

北京日報指出，6月LPR報價持平，主要源自於6月MLF（中期借貸便利）利率維持不變，LPR報價的定價基礎未變更。 而LPR報價=MLF利率+加點，MLF利率作為LPR報價的錨定利率，其變動會對LPR產生直接有效的影響。

報導提到，17日，大陸央行進行人民幣1,820億元1年MLF操作，得標利率維持2.50%不變。在內外部雙重限制下，大陸6月市場關於降息的預期落空，使得本月LPR報價調降的機率大幅降低。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，4月以來，叫停「手工補息」對改善銀行負債成本起到一定作用，但料需到第二季末和第三季才能起到明顯成效。

溫彬再稱，在此期間貸款利率仍在下行，尤其是5月17日大陸穩地產政策集中推出，取消房貸利率下限、降低首付比例與公積金貸款利率等，各地相應跟進使新發生按揭貸款利率降幅明顯加大，商業銀行零售端價格進一步下行，帶動息差繼續承壓。

有分析再指，息差下行造成的營收和利潤缺口，會影響銀行的資本補充能力、抗風險能力和持續服務實體經濟的能力。在此之下，商業銀行進一步調降LPR的空間也大幅縮小。同時，個人房屋貸款領域集中推出多項降成本措施，有助於從供需兩端穩定地產、提振信心和需求，也使得透過再度調降LPR來呵護地產的緊迫性和必要性下降。

另，溫彬提到，此前存款利率下行的效果還在持續顯現，銀行存款成本下降確定性強，也使得透過降息引導LPR下行，促進實體部門融資成本下降改善投資、消費情緒的空間加大。

此外，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，考慮到商業銀行淨利差依然較大，存款市場結構變化，存款利率在經歷快速下降後調整空間有所收窄等，今年LPR利率即便調整，幅度也將低於去年。

周茂華進一步表示，後續預期央行透過總量與結構工具、改革手段（存款利率市場化調節、LPR利率改革潛力）等，有助於緩解銀行負債成本壓力，增強信貸能力，維持市場流動性合理充裕。「LPR利率仍有調降空間，但調降需要綜合考慮銀行淨息差及實體經濟復甦情況。」目前大陸經濟有效需求不足，經濟環境複雜。