中國銀行：擴大對外開放 需要從制度面著手

中國銀行行長劉金今天表示，擴大金融領域對外開放，需要從制度面著手，例如支持外企平等參與政府採購；中國對接CPTPP、DEPA等高標準經貿規則仍有段距離。

2024陸家嘴論壇19、20日在上海市舉行，論壇主題為「金融高質量發展推動世界經濟增長」。論壇今天邁入第2天，劉金在上午議程「全體大會五：對標高標準經貿規則，推進金融高水準制度型開放」中作出上述表示。

劉金表示，為了吸引更多外資金融機構和長期資本到中國發展，必須持續優化外資營商環境，這需要從制度面著手，例如打通外企數據跨境流動、支持外企平等參與政府採購、給予自貿試驗區更多自主權等。

他認為，可以推進上海市作為制度開放的「先行先試者」。上海自貿試驗區已經成立10多年，期望自貿區可以擁有更多改革創新自主權，得以持續推進金融服務的對外開放。

劉金坦言，在對接跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、數位經濟夥伴關係協定（DEPA）等國際高標準經貿規則上，目前尚有段距離，必須提高相關制度國際競爭力，創造吸引全球資源聚集上海市的條件。

劉金強調，「統籌金融開放和安全」、「增強開放條件下的風險防控能力」，這是國家對於金融安全的要求，也是金融機構自身經營所需要的，在目前複雜國際情勢中，中國銀行作為國際化、全球化程度較高的銀行，更要遵守國際慣例。

中國再保險集團（中國再保）總裁莊乾志在這場論壇中表示，目前全球化遇到一些困難、問題，包括大國博弈等地緣政治風險，中國金融業對外改革開放的決心不動搖，首先需要在制度開放過程著手。

莊乾志指出，改革開放40多年來，中國有自身的戰略定力和制度自信，在應對全球化複雜環境中，仍需要融合創新，在全球化風險治理體系的建造過程中，中國應該發揮一定程度的引領、主導或參與。