佳兆業主席近10年首返中 與官方協商債務重組

路透社報導，陷入債務違約的中國房地產開發商佳兆業集團主席郭英成，近10年來首次從香港返回中國大陸，尋求中國監管機構批准境外債務重組計畫。香港法院此前將佳兆業的清算聆訊押後至6月24日。

路透社19日報導，佳兆業擁有120億美元的海外債務，是繼中國恆大集團之後的中國第二大房地產開發商發行人。

報導引述消息人士表示，自2015年以來郭英成一直避開中國，當時佳兆業被中國當局阻止銷售部分深圳項目後，成為首家出現美元債券違約的中國房地產公司。

佳兆業於2016年完成首次債務重組，但隨著中國房地產業陷入債務危機，2021年底佳兆業再次違約，導致許多其他開發商違約。

2022年，佳兆業受到深圳市政府的壓力，要求制定計劃向投資者償還20億美元的境內理財產品，這對中國當局來說是一個敏感問題，因為許多中國官員的家人都是投資者。

一位接近該公司的業內消息人士表示，郭英成約2個月前赴佳兆業總部所在的深圳，尋求中國監管機構批准境外債務重組計畫，因為該公司即將與債券持有人達成協議。現在郭英成仍然在深圳。

消息人士形容，這是債務重組的關鍵一步，郭英成願意回去解決問題，是一件好事。

另有消息人士表示，郭英成沒有被拘留，可以在深圳自由活動。

路透社表示，未能聯繫到郭英成回應。佳兆業和深圳市政府沒有回應置評請求。

據香港無線新聞今年5月報導，香港高等法院將佳兆業清算呈請聆訊，押後至今年6月24日。有關聆訊已多次押後。