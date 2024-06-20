快訊

台股勁揚196點收23,406點 鴻海大漲7%、台積電收平盤

蘋果中止開發Vision Pro 2！專家列2點讚「是好事」：可再創蘋果奇蹟

台大妹應徵陪讀 國中生家長開「3小時500元」！網罵翻曝15年前價格

佳兆業主席近10年首返中 與官方協商債務重組

中央社／ 台北20日電

路透社報導，陷入債務違約的中國房地產開發商佳兆業集團主席郭英成，近10年來首次從香港返回中國大陸，尋求中國監管機構批准境外債務重組計畫。香港法院此前將佳兆業的清算聆訊押後至6月24日。

路透社19日報導，佳兆業擁有120億美元的海外債務，是繼中國恆大集團之後的中國第二大房地產開發商發行人。

報導引述消息人士表示，自2015年以來郭英成一直避開中國，當時佳兆業被中國當局阻止銷售部分深圳項目後，成為首家出現美元債券違約的中國房地產公司。

佳兆業於2016年完成首次債務重組，但隨著中國房地產業陷入債務危機，2021年底佳兆業再次違約，導致許多其他開發商違約。

2022年，佳兆業受到深圳市政府的壓力，要求制定計劃向投資者償還20億美元的境內理財產品，這對中國當局來說是一個敏感問題，因為許多中國官員的家人都是投資者。

一位接近該公司的業內消息人士表示，郭英成約2個月前赴佳兆業總部所在的深圳，尋求中國監管機構批准境外債務重組計畫，因為該公司即將與債券持有人達成協議。現在郭英成仍然在深圳。

消息人士形容，這是債務重組的關鍵一步，郭英成願意回去解決問題，是一件好事。

另有消息人士表示，郭英成沒有被拘留，可以在深圳自由活動。

路透社表示，未能聯繫到郭英成回應。佳兆業和深圳市政府沒有回應置評請求。

據香港無線新聞今年5月報導，香港高等法院將佳兆業清算呈請聆訊，押後至今年6月24日。有關聆訊已多次押後。

債務危機 房地產 深圳

延伸閱讀

香港媒體人「姜牧師」林森北路遇刺 毒品通緝犯因這理由傷他

風光不再！時隔5年重遊香港 日網友貼2張強烈對比圖嘆「絕望」

國際調查：中國人權狀況持續惡化 香港愈來愈像內地

香港去年「反修例和國安案件」數目倍增

相關新聞

德國副總理將訪中 經貿投資議題棘手

德國副總理兼經濟部長哈柏克本週訪問中國，時值歐中關於電動車關稅爭端升級，外媒報導，哈柏克除將表態公平競爭是德國「核心」利...

丁薛祥訪歐盟：對中電動車加稅不利歐綠色轉型

中國國務院副總理丁薛祥18日在比利時布魯塞爾會見歐盟執委會副主席塞夫柯維奇時表示，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，是典型的保...

時隔5年 大連再辦夏季達沃斯

2024年世界經濟論壇新領軍者年會（夏季達沃斯）將於6月25至27日在大連舉行。本屆年會主題為「未來增長的新前沿」，旨在...

海創會福州揭幕 助力科創發展

第二十二屆中國·海峽創新項目成果交易會（海創會）18日在福州開幕。中新社報導，本屆海創會以「建設科技成果轉化公共服務平台...

加強亞太工作 IMF設立上海區域中心

2024陸家嘴論壇開幕式19日登場，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）致詞時...

科創板改革 中證監將推動8措施

2024陸家嘴論壇開幕式19日登場，中國證監會主席吳清在會上演講時宣布，證監會將發布深化科創板改革的八項措施，健全發行承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。